https://ria.ru/20241218/posledstviya-1989937975.html

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 18.12.2024

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег. Подробности происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.12.2024

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2024-12-18T18:42:00+03:00

фото

анапа

экология

экология в россии

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Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег. Подробности происшествия — в фотоленте Ria.ru.

анапа

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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