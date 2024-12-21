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В Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера"
В Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера" - РИА Новости, 22.12.2024
В Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера"
Пенсионерка задержана после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщил РИА РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-21T21:55:00+03:00
2024-12-21T21:55:00+03:00
2024-12-22T08:34:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Пенсионерка задержана после взрыва в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Ранее в субботу глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщал о взрыве в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте, 10. На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позже пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила информацию районных властей о том, что обошлось баз пострадавших. "Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт - ред.). По подозрению по месту жительства задержана женщина 1956 года рождения", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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Следственные действия на месте взрыва банкоматов Сбербанка
На месте взрыва банкоматов Сбербанка на Среднеохтинском, 10 продолжаются следственные действия. Управляющая компания обследовала коммуникации в доме — повреждений нет. Жители и квартира на втором этаже не пострадали. Ударная волна выбила окна только в отделении банка, в зале, где стояли банкоматы.
2024-12-21T21:55
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происшествия, красногвардейский район, россия, санкт-петербург, сбер, сбербанк россии
Происшествия, Красногвардейский район, Россия, Санкт-Петербург, Сбер, Сбербанк России
В Петербурге задержали пенсионерку после взрыва в отделении "Сбера"
В Петербурге возбудили дело о теракте против пенсионерки после взрыва в "Сбере"