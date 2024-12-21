https://ria.ru/20241221/pvo-1990561895.html

ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА

ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024

ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T07:13:00+03:00

2024-12-21T07:13:00+03:00

2024-12-21T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

безопасность

черное море

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556317.html

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белгородская область

черное море

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Дарья Буймова

россия, белгородская область, безопасность, черное море