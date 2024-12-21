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ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:13:00+03:00
2024-12-21T07:13:00+03:00
2024-12-21T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
черное море
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990556317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, безопасность, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Черное море
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над территорией России