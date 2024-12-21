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ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
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07:13 21.12.2024 (обновлено: 08:59 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/pvo-1990561895.html
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T07:13:00+03:00
2024-12-21T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
черное море
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в релизе.Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Черное море
ПВО за ночь уничтожила 19 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 украинских БПЛА над территорией России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над четырьмя российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.

Ведомство уточнило, что девять беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, пять — в Воронежской. Кроме того, по одному дрону уничтожили над территориями Курской области и Краснодарского края. Также силы ПВО ликвидировали три БПЛА над Черным морем.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьЧерное море
 
 
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