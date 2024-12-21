В Петербурге пенсионер поджег два банкомата
В Петербурге пенсионер поджег два банкомата и попытался поджечь еще один
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь еще один, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в субботу в полицию Колпинского района поступили сообщения о поджоге банкоматов в доме №34 на Тверской улице и в доме №37 на проспекте Ленина, а также информация о попытке поджога банкомата в доме №7 на улице Тазаева. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ).
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"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 37 по проспекту Ленина задержан 70-летний пенсионер. В ходе опроса задержанный признался, что причастен к трем эпизодам поджога, случившимся в районе", - говорится в сообщении.
Как установила полиция, по предварительным данным, мужчина действовал "по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления".
Ранее в субботу правоохранители также задержали 68-летнюю пенсионерку, которая подозревается в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Женщина тоже выполняла чужие указания.