https://ria.ru/20241221/peterburg-1990660262.html

В Петербурге пенсионер поджег два банкомата

В Петербурге пенсионер поджег два банкомата - РИА Новости, 21.12.2024

В Петербурге пенсионер поджег два банкомата

Пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь еще один, он задержан,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:58:00+03:00

2024-12-21T23:58:00+03:00

2024-12-21T23:58:00+03:00

происшествия

колпинский район

россия

санкт-петербург

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Пенсионер, предположительно, по указанию неизвестных, поджег два банкомата в Колпинском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь еще один, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в субботу в полицию Колпинского района поступили сообщения о поджоге банкоматов в доме №34 на Тверской улице и в доме №37 на проспекте Ленина, а также информация о попытке поджога банкомата в доме №7 на улице Тазаева. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ). "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 37 по проспекту Ленина задержан 70-летний пенсионер. В ходе опроса задержанный признался, что причастен к трем эпизодам поджога, случившимся в районе", - говорится в сообщении. Как установила полиция, по предварительным данным, мужчина действовал "по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления". Ранее в субботу правоохранители также задержали 68-летнюю пенсионерку, которая подозревается в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Женщина тоже выполняла чужие указания.

https://ria.ru/20241221/sberbank-1990652183.html

https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html

колпинский район

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, колпинский район, россия, санкт-петербург, сбербанк россии