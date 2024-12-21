https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html

В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль

В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 21.12.2024

В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль

Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:46:00+03:00

2024-12-21T19:46:00+03:00

2024-12-21T19:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. По словам собеседника агентства, в субботу на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе была предпринята попытка поджога полицейского автомобиля УАЗ. Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ (терроризм). "Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению - двух пенсионерок, жительниц Выборгского района Петербурга. Женщины доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказал источник. По его информации, в ходе расследования установлено, что пенсионерки действовали по указанию неизвестных, которые "в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления". Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20241218/podzhog-1989986314.html

санкт-петербург

выборгский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)