В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль
Две пенсионерки в Петербурге пытались поджечь машину полиции по чужим указаниям
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, в субботу на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе была предпринята попытка поджога полицейского автомобиля УАЗ. Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ (терроризм).
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"Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению - двух пенсионерок, жительниц Выборгского района Петербурга. Женщины доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказал источник.
По его информации, в ходе расследования установлено, что пенсионерки действовали по указанию неизвестных, которые "в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления".
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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