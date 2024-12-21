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В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 21.12.2024
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19:46 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/pensionerki-1990638117.html
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 21.12.2024
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль
Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:46:00+03:00
2024-12-21T19:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. По словам собеседника агентства, в субботу на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе была предпринята попытка поджога полицейского автомобиля УАЗ. Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ (терроризм). "Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению - двух пенсионерок, жительниц Выборгского района Петербурга. Женщины доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказал источник. По его информации, в ходе расследования установлено, что пенсионерки действовали по указанию неизвестных, которые "в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления". Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург
выборгский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль

Две пенсионерки в Петербурге пытались поджечь машину полиции по чужим указаниям

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Две петербургские пенсионерки, предположительно, действуя по указанию неизвестных, пытались поджечь полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге, они доставлены в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, в субботу на парковке у дома 10 по улице Есенина в Выборгском районе была предпринята попытка поджога полицейского автомобиля УАЗ. Уголовное дело возбудили по статье 205 УК РФ (терроризм).
«
"Сотрудники полиции установили лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению - двух пенсионерок, жительниц Выборгского района Петербурга. Женщины доставлены в отдел полиции для разбирательства", - рассказал источник.
По его информации, в ходе расследования установлено, что пенсионерки действовали по указанию неизвестных, которые "в телефонном разговоре склонили их к совершению преступления".
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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