https://ria.ru/20241221/pasechnik-1990653376.html

Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР

Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2024

Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР

Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T22:07:00+03:00

2024-12-21T22:07:00+03:00

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луганская народная республика

происшествия

леонид пасечник

россия

ростов

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.Ранее СК России по ЛНР сообщил, что семь человек погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок."Сегодня на трассе Ровеньки - Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов - Красный Луч. В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html

луганская народная республика

россия

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, происшествия, леонид пасечник, россия, ростов, следственный комитет россии (ск рф)