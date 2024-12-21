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Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2024
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22:07 21.12.2024 (обновлено: 22:18 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/pasechnik-1990653376.html
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2024
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:07:00+03:00
2024-12-21T22:18:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
леонид пасечник
россия
ростов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.Ранее СК России по ЛНР сообщил, что семь человек погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок."Сегодня на трассе Ровеньки - Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов - Красный Луч. В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, происшествия, леонид пасечник, россия, ростов, следственный комитет россии (ск рф)
Луганская Народная Республика, Происшествия, Леонид Пасечник, Россия, Ростов, Следственный комитет России (СК РФ)
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР

Пасечник: в столкновения легковушки с микроавтобусом в ЛНР пострадали 9 человек

© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Следком ЛНР/Telegram
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Ранее СК России по ЛНР сообщил, что семь человек погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.
«
"Сегодня на трассе Ровеньки - Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов - Красный Луч. В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул он.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Прокуратура в ЛНР сообщила обстоятельства смертельного ДТП
Вчера, 21:18
 
Луганская Народная РеспубликаПроисшествияЛеонид ПасечникРоссияРостовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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