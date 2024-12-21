https://ria.ru/20241221/pasechnik-1990653376.html
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2024
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T22:07:00+03:00
2024-12-21T22:07:00+03:00
2024-12-21T22:18:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
леонид пасечник
россия
ростов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990646248_0:195:1170:853_1920x0_80_0_0_97c819f404902b42c4e278d6221bb935.jpg
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Девять человек получили травмы в ДТП с семью погибшими в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.Ранее СК России по ЛНР сообщил, что семь человек погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок."Сегодня на трассе Ровеньки - Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов - Красный Луч. В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html
луганская народная республика
россия
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990646248_0:85:1170:963_1920x0_80_0_0_a7ffc7059874741f153d3f866d58e7a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, леонид пасечник, россия, ростов, следственный комитет россии (ск рф)
Луганская Народная Республика, Происшествия, Леонид Пасечник, Россия, Ростов, Следственный комитет России (СК РФ)
Пасечник назвал число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в ЛНР
Пасечник: в столкновения легковушки с микроавтобусом в ЛНР пострадали 9 человек