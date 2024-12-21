Пасечник сообщил о работе с обращениями жителей ЛНР на прямую линию Путина
Пасечник заявил о начале работы с обращениями жителей ЛНР на прямую линию Путина
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиЛеонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Работа с обращениями жителей Луганской Народной Республики на прямую линию президента России Владимира Путина началась в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, прошла в четверг.
"В регионе началась работа с обращениями жителей Луганской Народной Республики на прямую линию президента России. Большая их часть касается социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, восстановления и строительства жилых домов, качества оказания медицинских услуг в республике. Отдельный блок – вопросы выплат и льгот семьям участникам СВО, этому направлению уделим особое внимание", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Глава ЛНР уточнил, что определены и полностью готовы к работе структуры, которые после поступления обращений в регион займутся решением проблем людей.
"Соответствующие поручения даны мною правительству и руководителям муниципальных образований республики", - добавил Пасечник.
По словам главы республики, уже ведется работа с теми обращениями, которые еще до начала прямой линии передали в ЛНР представители Народного Фронта, нескольким людям оказана конкретная помощь.
"Ни одно обращение жителей Луганской Народной Республики не останется без внимания, по каждому будут приняты все необходимые меры", - написал Пасечник.
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