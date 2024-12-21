В Москве прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик"
В "Мегаспорте" в Москве прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьера ледового шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" по мотивам рождественской сказки и одноименного балета П.И. Чайковского состоялась в субботу в московском дворце спорта "Мегаспорт", передает корреспондент РИА Новости.
"Вечер - главная премьера. Для нас каждое шоу очень важно. Все ребята выкладываются по полной. Но сегодняшний вечер - это как вечер в Большом театре, придут все главные гости, семья, родственники, много друзей. Конечно, я волнуюсь", - рассказала журналистам перед премьерой олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Главные роли в новогодней ледовой сказке исполняют мастера фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка и Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Евгений Морозов и другие.
Музыка Чайковского дополнена специально написанными для нового шоу современными музыкальными партиями. Так, Николай Басков и Жасмин озвучили роли родителей Мари и Фрица, Дроссельмейер разговаривает голосом Константина Хабенского, Александра Жулина озвучивает Мари, а Сергей Лазарев – Фрица. Ани Лорак подарила свой голос Крысиной королеве, Тимур Родригес - Щелкунчику. Новые персонажи, современные роботы, разговаривают голосами Марины Кравец и Тимура Родригеса.
Кроме того, для нового спектакля были сконструированы сложнейшие декорации, некоторые из них размером с многоэтажные здания. Специалисты по мультимедийным технологиям разработали для шоу проекции и спецэффекты. Всего было создано более 120 индивидуальных костюмов. В постановке, помимо фигуристов задействованы танцоры, цирковые акробаты и гимнасты. Прямо на ледовой арене играет живой оркестр.
Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 500 тысяч рублей
14 декабря, 23:21
В конце вечерней премьеры создатель шоу Татьяна Навка сказала: "По-моему, получилось, да? Эта великая сказка "Щелкунчик" у нас получилась. Мы, конечно, не Большой театр, но Петр Ильич Чайковский нами гордился бы… Вы согласны, что это шоу мирового уровня и лучшее во всем мире? Пускай весь мир завидует, потому что у них нет таких шоу и не будет", - сказала она, завершая шоу.
Зал ликовал в ответ олимпийской чемпионке, бурно аплодируя спортсменам и артистам.
Премьеру нового шоу посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заслуженные артисты РФ Александр Олешко, Аркадий Укупник с семьей и Жасмин, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Михалкова с дочерью Анной, блогер Алексей Жидковский, певец Хабиб, телеведущие Юлия Барановская, Светлана Бондарчук и Алла Довлатова, народный артист РФ Александр Буйнов, фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Алика Смехова и Екатерина Климова, певица и телеведущая Ольга Бузова, блогер Карина Кросс, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, худрук балета Todes Алла Духова, рэпер ST (Александр Степанов) с семьей, певицы Ани Лорак, Анна Семенович, Клава Кока и другие.
Большой театр в январе покажет 15 представлений балета "Щелкунчик"
15 декабря, 10:25