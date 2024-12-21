Миронов прокомментировал удары западными ракетами по Рыльску
Миронов: ракетные удары по Рыльску говорят об отсутствии успехов у укронацистов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Удары западными ракетами по курскому Рыльску и атака БПЛА в Казани говорят о том, что за неимением военных успехов укронацисты бьют по гражданским объектам, считает лидер СРЗП Сергей Миронов.
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"Удары западными ракетами по Рыльску, атака БПЛА в Казани. За неимением военных успехов укронацисты бьют по гражданским целям. И это удары не только по мирным людям. Это удары по тем, кто грезит некими "договорняками" и даже грозится заключить их "за 24 часа", - написал Миронов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Владимир Зеленский и его "хозяева" напрашиваются на дуэль с "Орешником" и хотят спровоцировать Россию на такие же бесчеловечные удары по мирным жителям.
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"Надеются получить повод, чтобы потом на весь мир заявить о второй Буче. Получат ответы. Но не там и не так, как они ожидают. Нацистскую гадину будем бить сильно, но аккуратно. Пока не уничтожим всех, кто отдавал приказы об убийстве русских людей", - заключил Миронов.
В пятницу около 15.30 украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Пострадало несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Ранее глава региона Рустам Минниханов издал распоряжение об отмене всех массовых мероприятий в Казани 21 и 22 декабря. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на республику была совершена атака БПЛА. Всего было зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один - над рекой, шесть - на жилой массив.
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