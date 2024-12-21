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Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани - РИА Новости, 21.12.2024

Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны в своем... РИА Новости, 21.12.2024

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казань

россия

киев

происшествия

атака беспилотников в казани

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений", — уточнило ведомство.Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:

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Кадры уничтожения украинского беспилотника в Казани Казань атаковали беспилотники 2024-12-21T11:00 true PT0M07S

Момент атаки ЖК "Лазурные небеса" дроном Казань атаковали беспилотники 2024-12-21T11:00 true PT0M17S

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Варвара Скокшина

казань, россия, киев, происшествия, атака беспилотников в казани