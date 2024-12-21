Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

Минобороны: Киев атаковал Казань беспилотниками в три волны с разных направлений
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.
Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.
Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.
Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.
- ️возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
- киевский режим целился в жилые дома и промышленное предприятие;
- погибших и пострадавших нет;
- ️оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;
- ️мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.
Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.
На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.
В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.
- на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;
- жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
- в одном из ЖК получил повреждение элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;
- ️временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;
- массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.