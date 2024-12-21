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Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
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11:00 21.12.2024 (обновлено: 14:39 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/minoborony-1990579527.html
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани - РИА Новости, 21.12.2024
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани
Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны в своем... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:00:00+03:00
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казань
россия
киев
происшествия
атака беспилотников в казани
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений", — уточнило ведомство.Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения украинского беспилотника в Казани
Казань атаковали беспилотники
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Момент атаки ЖК "Лазурные небеса" дроном
Казань атаковали беспилотники
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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казань, россия, киев, происшествия, атака беспилотников в казани
Казань, Россия, Киев, Происшествия, Атака беспилотников в Казани
Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

Минобороны: Киев атаковал Казань беспилотниками в три волны с разных направлений

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
"В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений", — уточнило ведомство.
© Кадр видео из соцсетей

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс Лазурные небеса в Казани

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
3 из 5
© Кадр видео из соцсетей

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
4 из 5
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
1 из 5

Атака беспилотников на многоквартирный дом в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
2 из 5

Последствия атаки беспилотников на многоэтажный жилищный комплекс "Лазурные небеса" в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
3 из 5

Последствия атаки беспилотников по пятиэтажному дому в Казани.

© Кадр видео из соцсетей
4 из 5

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА. В Казани при атаке беспилотников произошло возгорание в жилых домах. Погибших и пострадавших нет.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
  • возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
  • киевский режим целился в жилые дома и промышленное предприятие;
  • погибших и пострадавших нет;
  • оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;
  • мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
Последствия атаки БПЛА в Казани
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© Максим Платонов

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

Сотрудники МЧС у жилого дома на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
5 из 8

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
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8 из 8
  • на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;
  • жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
  • в одном из ЖК получил повреждение элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;
  • временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;
  • массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.
 
КазаньРоссияКиевПроисшествияАтака беспилотников в Казани
 
 
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