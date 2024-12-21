https://ria.ru/20241221/minnihanov-1990636205.html

Минниханов рассказал о ситуации в Казани после атаки БПЛА

Минниханов рассказал о ситуации в Казани после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024

Минниханов рассказал о ситуации в Казани после атаки БПЛА

Все оперативные службы после атаки беспилотников на Казань вовремя мобилизовались, четко сработали, ситуация находится под контролем, сообщил глава Татарстана... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:33:00+03:00

2024-12-21T19:33:00+03:00

2024-12-21T19:33:00+03:00

происшествия

казань

елабуга

нижнекамск

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

россия

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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Все оперативные службы после атаки беспилотников на Казань вовремя мобилизовались, четко сработали, ситуация находится под контролем, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Все оперативные службы вовремя мобилизовались. Очень четко сработал город, МЧС, правоохранительные наши службы. Ситуация под контролем", - сказал Минниханов в видеосообщении, распространенном его пресс-службой. По информации главы республики, жителям оказана вся необходимая помощь. Минниханов отметил, что все меры будут приняты, вопросы по поврежденным автомобилям и окнам также будут решены. По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html

https://ria.ru/20241221/bolnitsy-1990592716.html

казань

елабуга

нижнекамск

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, елабуга, нижнекамск, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани, россия, республика татарстан (татарстан)