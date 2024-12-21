https://ria.ru/20241221/matvienko-1990549816.html
Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике
Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике - РИА Новости, 21.12.2024
Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину, как она видит работу Совета по реализации государственной... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:38:00+03:00
2024-12-21T01:38:00+03:00
2024-12-21T01:38:00+03:00
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валентина матвиенко
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общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Ранее в декабре Путин постановил создать Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, председателем этого совета была назначена Матвиенко. "Конечно, всех нас волнует демография, но упрощенно ее нельзя понимать. Это такая многослойная проблема. Вы подписали Указ о создании Совета при Президенте по демографической и семейной политике, поручили мне его возглавить. Мы сейчас активно этим занимаемся", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Путиным в Кремле. Она отметила, что хочет сделать этот совет "не из статусных людей по должностям", а из реальных специалистов, демографов, ученых и экспертов, которые погружены в проблему. "Надо понять, что не работает, что нужно не только в материальной стороне дела... Когда все будут понимать свою ответственность за необходимость улучшения демографической ситуации, не только власть, но и бизнес, общество", - добавила она.
https://ria.ru/20241220/semya-1990469489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике
Матвиенко рассказала Путину, как видит работу Совета по демографической политике
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Ранее в декабре Путин
постановил создать Совет при президенте РФ
по реализации государственной демографической и семейной политики, председателем этого совета была назначена Матвиенко
.
"Конечно, всех нас волнует демография, но упрощенно ее нельзя понимать. Это такая многослойная проблема. Вы подписали Указ о создании Совета при Президенте по демографической и семейной политике, поручили мне его возглавить. Мы сейчас активно этим занимаемся", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Путиным в Кремле.
Она отметила, что хочет сделать этот совет "не из статусных людей по должностям", а из реальных специалистов, демографов, ученых и экспертов, которые погружены в проблему.
"Надо понять, что не работает, что нужно не только в материальной стороне дела... Когда все будут понимать свою ответственность за необходимость улучшения демографической ситуации, не только власть, но и бизнес, общество", - добавила она.