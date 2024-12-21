https://ria.ru/20241221/matvienko-1990549816.html

Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике

Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике - РИА Новости, 21.12.2024

Матвиенко рассказала Путину о работе Совета по демографической политике

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину, как она видит работу Совета по реализации государственной... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:38:00+03:00

2024-12-21T01:38:00+03:00

2024-12-21T01:38:00+03:00

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала президенту России Владимиру Путину, как она видит работу Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Ранее в декабре Путин постановил создать Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, председателем этого совета была назначена Матвиенко. "Конечно, всех нас волнует демография, но упрощенно ее нельзя понимать. Это такая многослойная проблема. Вы подписали Указ о создании Совета при Президенте по демографической и семейной политике, поручили мне его возглавить. Мы сейчас активно этим занимаемся", - сказала Матвиенко в ходе встречи с Путиным в Кремле. Она отметила, что хочет сделать этот совет "не из статусных людей по должностям", а из реальных специалистов, демографов, ученых и экспертов, которые погружены в проблему. "Надо понять, что не работает, что нужно не только в материальной стороне дела... Когда все будут понимать свою ответственность за необходимость улучшения демографической ситуации, не только власть, но и бизнес, общество", - добавила она.

https://ria.ru/20241220/semya-1990469489.html

https://ria.ru/20241106/peskov-1982262399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, общество