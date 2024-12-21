https://ria.ru/20241221/matvienko-1990545769.html
Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах
Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах - РИА Новости, 21.12.2024
Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах
Почти 40% из одобренных Совфедом в уходящем году законов – это социальные вопросы, включая поддержку участников спецоперации, меры соцподдержки семей, сообщила... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T00:07:00+03:00
2024-12-21T00:07:00+03:00
2024-12-21T01:24:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти 40% из одобренных Совфедом в уходящем году законов – это социальные вопросы, включая поддержку участников спецоперации, меры соцподдержки семей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам осенней сессии. "Что касается приоритета, Владимир Владимирович, они вами определены. Почти 40% из одобренных законов – это социальные вопросы. Главное внимание мы, конечно, уделяли поддержке участников СВО, их семей, встречались с ними", - сказала политик. По ее словам, в Совете Федерации впервые появилось три сенатора - участника специальной военной операции. Это Герои России. "Мы будем продолжать эту работу, как вы и поручили, есть над чем работать. Это вопросы трудоустройства, образования, реабилитации ребят. Вовлечены бойцы СВО в эту работу, они, как никто другой, лучше знают, что нужно, как нужно делать, мы их активно вовлекаем в работу", - отметила спикер. Второй главный приоритет – это поддержка семей с детьми, добавила она. Законодатель подчеркнула наличие в России "стройной системы поддержки семей с детьми, которую вы создавали, инициировали, когда от беременной женщины до уже взрослого 17-летнего ребенка все это прописано".
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html
https://ria.ru/20240805/sovfed-1964243116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах
Матвиенко: 40 процентов одобренных Совфедом законов касаются социальных вопросов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти 40% из одобренных Совфедом в уходящем году законов – это социальные вопросы, включая поддержку участников спецоперации, меры соцподдержки семей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам осенней сессии.
"Что касается приоритета, Владимир Владимирович, они вами определены. Почти 40% из одобренных законов – это социальные вопросы. Главное внимание мы, конечно, уделяли поддержке участников СВО, их семей, встречались с ними", - сказала политик.
По ее словам, в Совете Федерации
впервые появилось три сенатора - участника специальной военной операции. Это Герои России
.
«
"Мы будем продолжать эту работу, как вы и поручили, есть над чем работать. Это вопросы трудоустройства, образования, реабилитации ребят. Вовлечены бойцы СВО в эту работу, они, как никто другой, лучше знают, что нужно, как нужно делать, мы их активно вовлекаем в работу", - отметила спикер.
Второй главный приоритет – это поддержка семей с детьми, добавила она.
Законодатель подчеркнула наличие в России "стройной системы поддержки семей с детьми, которую вы создавали, инициировали, когда от беременной женщины до уже взрослого 17-летнего ребенка все это прописано".