https://ria.ru/20241221/matvienko-1990545769.html

Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах

Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах - РИА Новости, 21.12.2024

Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах

Почти 40% из одобренных Совфедом в уходящем году законов – это социальные вопросы, включая поддержку участников спецоперации, меры соцподдержки семей, сообщила... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T00:07:00+03:00

2024-12-21T00:07:00+03:00

2024-12-21T01:24:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти 40% из одобренных Совфедом в уходящем году законов – это социальные вопросы, включая поддержку участников спецоперации, меры соцподдержки семей, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам осенней сессии. "Что касается приоритета, Владимир Владимирович, они вами определены. Почти 40% из одобренных законов – это социальные вопросы. Главное внимание мы, конечно, уделяли поддержке участников СВО, их семей, встречались с ними", - сказала политик. По ее словам, в Совете Федерации впервые появилось три сенатора - участника специальной военной операции. Это Герои России. "Мы будем продолжать эту работу, как вы и поручили, есть над чем работать. Это вопросы трудоустройства, образования, реабилитации ребят. Вовлечены бойцы СВО в эту работу, они, как никто другой, лучше знают, что нужно, как нужно делать, мы их активно вовлекаем в работу", - отметила спикер. Второй главный приоритет – это поддержка семей с детьми, добавила она. Законодатель подчеркнула наличие в России "стройной системы поддержки семей с детьми, которую вы создавали, инициировали, когда от беременной женщины до уже взрослого 17-летнего ребенка все это прописано".

https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html

https://ria.ru/20240805/sovfed-1964243116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф