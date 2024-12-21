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Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.12.2024
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23:06 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/lnr-1990657764.html
Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.12.2024
Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:06:00+03:00
2024-12-21T23:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. В субботу СК России по ЛНР сообщили, что семь человек, в том числе оба водителя, погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что также 9 человек травмированы в данной аварии. Пасечник взял ситуацию под личный контроль. "Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии", - приводят слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР. По словам министра, в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы 8 человек. "Среди пострадавших - подросток 14 лет, учащийся 8 класса. Мальчик после осмотра врачей отправлен домой на амбулаторное лечение, у него незначительные травмы. Один из госпитализированных в ровеньковскую горбольницу находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время его переведут в республиканскую клиническую больницу", - заявила Пащенко. По ее словам, остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести. "Среди погибших - четыре женщины и трое мужчин.", - уточняется в Telegram-канале правительства ЛНР.
https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html
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в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии

Минздрав ЛНР: один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом — в тяжелом состоянии

© Фото : Следком ЛНР/TelegramМесто столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Следком ЛНР/Telegram
Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Антраците в ЛНР
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
В субботу СК России по ЛНР сообщили, что семь человек, в том числе оба водителя, погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что также 9 человек травмированы в данной аварии. Пасечник взял ситуацию под личный контроль.
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"Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии", - приводят слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.
По словам министра, в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы 8 человек.
«
"Среди пострадавших - подросток 14 лет, учащийся 8 класса. Мальчик после осмотра врачей отправлен домой на амбулаторное лечение, у него незначительные травмы. Один из госпитализированных в ровеньковскую горбольницу находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время его переведут в республиканскую клиническую больницу", - заявила Пащенко.
По ее словам, остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести.
"Среди погибших - четыре женщины и трое мужчин.", - уточняется в Telegram-канале правительства ЛНР.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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