Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии
Минздрав ЛНР: один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом — в тяжелом состоянии
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.
В субботу СК России по ЛНР сообщили, что семь человек, в том числе оба водителя, погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что также 9 человек травмированы в данной аварии. Пасечник взял ситуацию под личный контроль.
"Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии", - приводят слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.
По словам министра, в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы 8 человек.
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"Среди пострадавших - подросток 14 лет, учащийся 8 класса. Мальчик после осмотра врачей отправлен домой на амбулаторное лечение, у него незначительные травмы. Один из госпитализированных в ровеньковскую горбольницу находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время его переведут в республиканскую клиническую больницу", - заявила Пащенко.
По ее словам, остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести.
"Среди погибших - четыре женщины и трое мужчин.", - уточняется в Telegram-канале правительства ЛНР.
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