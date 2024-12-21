https://ria.ru/20241221/lnr-1990657764.html

Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.12.2024

Один из пострадавших в ДТП в ЛНР находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T23:06:00+03:00

2024-12-21T23:06:00+03:00

2024-12-21T23:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в ЛНР находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко. В субботу СК России по ЛНР сообщили, что семь человек, в том числе оба водителя, погибли, а также, по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что также 9 человек травмированы в данной аварии. Пасечник взял ситуацию под личный контроль. "Один из пострадавших в ДТП с маршруткой в Антрацитовском муниципальном округе находится в тяжелом состоянии", - приводят слова Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР. По словам министра, в больницы городов Ровеньки и Антрацит госпитализированы 8 человек. "Среди пострадавших - подросток 14 лет, учащийся 8 класса. Мальчик после осмотра врачей отправлен домой на амбулаторное лечение, у него незначительные травмы. Один из госпитализированных в ровеньковскую горбольницу находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время его переведут в республиканскую клиническую больницу", - заявила Пащенко. По ее словам, остальные пострадавшие в ДТП граждане получили травмы средней степени тяжести. "Среди погибших - четыре женщины и трое мужчин.", - уточняется в Telegram-канале правительства ЛНР.

https://ria.ru/20241221/lnr-1990649005.html

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф)