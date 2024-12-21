https://ria.ru/20241221/lnr-1990657568.html
Полиция сообщила детали смертельного ДТП в ЛНР
Полиция сообщила детали смертельного ДТП в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2024
Полиция сообщила детали смертельного ДТП в ЛНР
Легковой автомобиль не уступил дорогу микроавтобусу, ехавшему по главной дороге, что привело к смертельному ДТП в Антрацитовском районе ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T23:00:00+03:00
2024-12-21T23:00:00+03:00
2024-12-21T23:00:00+03:00
авто
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль не уступил дорогу микроавтобусу, ехавшему по главной дороге, что привело к смертельному ДТП в Антрацитовском районе ЛНР, сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике. В субботу СК России по ЛНР сообщили, что семь человек, в том числе оба водителя, погибли, а также по данным источника, пострадал один ребенок в ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля в Антрацитовском районе ЛНР. Прокуратурой ЛНР была организована проверка соблюдения перевозчиков законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что также девять человек травмированы в данной аварии. Он взял ситуацию под личный контроль. "Примерно в 18.00 (мск) на автодороге М-03 "Киев-Харьков-Должанский" в районе села Дьяково Антрацитовского района водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "Субару Импреза", на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу "Мерседес Спринтер" под управлением водителя 1963 года рождения, который двигался по главной дороге", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Авто, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция сообщила детали смертельного ДТП в ЛНР
Причиной ДТП в ЛНР стало то, что легковушка не уступила дорогу микроавтобусу