https://ria.ru/20241221/kazan-1990592396.html

Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 21.12.2024

Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T12:45:00+03:00

2024-12-21T12:45:00+03:00

2024-12-21T12:45:00+03:00

происшествия

екатеринбург

казань

кемерово

атака беспилотников в казани

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg

УФА, 21 дек – РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару", - сообщили в пресс-службе агентству. Собеседник агентства отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту. Согласно онлайн-табло авиаузла, в казанском аэропорту задерживается вылет шести авиарейсов, прилет 11 рейсов перенесен.

https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html

https://ria.ru/20241221/kazan-1990573925.html

екатеринбург

казань

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, казань, кемерово, атака беспилотников в казани