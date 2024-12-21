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Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 21.12.2024
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12:45 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/kazan-1990592396.html
Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы - РИА Новости, 21.12.2024
Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы
Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:45:00+03:00
2024-12-21T12:45:00+03:00
происшествия
екатеринбург
казань
кемерово
атака беспилотников в казани
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла. Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов. "Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару", - сообщили в пресс-службе агентству. Собеседник агентства отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту. Согласно онлайн-табло авиаузла, в казанском аэропорту задерживается вылет шести авиарейсов, прилет 11 рейсов перенесен.
https://ria.ru/20241221/zhiteli-1990584668.html
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происшествия, екатеринбург, казань, кемерово, атака беспилотников в казани
Происшествия, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Атака беспилотников в Казани
Летящие в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасные аэродромы

Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы перенаправили на запасные аэродромы

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Направляющиеся в аэропорт Казани авиарейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского авиаузла.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также еще один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики. Международный аэропорт "Казань" имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения временно не осуществляет приём и отправку воздушных судов.
Очевидцы об атаке БПЛА домов в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару", - сообщили в пресс-службе агентству.
Собеседник агентства отметил, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). К услугам пассажиров с детьми комнаты матери и ребёнка в аэропорту.
Согласно онлайн-табло авиаузла, в казанском аэропорту задерживается вылет шести авиарейсов, прилет 11 рейсов перенесен.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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10:19
 
ПроисшествияЕкатеринбургКазаньКемеровоАтака беспилотников в Казани
 
 
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