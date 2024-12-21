https://ria.ru/20241221/kazan-1990573925.html
В Казани зафиксировали восемь прилетов, заявил глава Татарстана
В Казани зафиксировали восемь прилетов, заявил глава Татарстана - РИА Новости, 21.12.2024
В Казани зафиксировали восемь прилетов, заявил глава Татарстана
Согласно оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь прилетов, из них один на промпредприятии, один - над рекой, шесть - в жилом массиве, пострадавших РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:19:00+03:00
2024-12-21T10:19:00+03:00
2024-12-21T10:22:00+03:00
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атака беспилотников в казани
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Согласно оперативной информации, в Казани зафиксировано восемь прилетов, из них один на промпредприятии, один - над рекой, шесть - в жилом массиве, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. "По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, к этой минуте зафиксировано 8 прилетов. Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях", - говорится в сообщении.
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Атака беспилотников в Казани
В Казани зафиксировали восемь прилетов, заявил глава Татарстана
Минниханов: в Казани зафиксировано восемь прилетов, пострадавших нет