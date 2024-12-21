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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:57:00+03:00
2024-12-21T21:57:00+03:00
2024-12-21T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки была объявлена в Воронежской области в субботу, в 21.42. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе