https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html

Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу

Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу - РИА Новости, 21.12.2024

Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал на видео Минобороны России, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но этого не... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:51:00+03:00

2024-12-21T09:51:00+03:00

2024-12-21T17:47:00+03:00

в мире

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал на видео Минобороны России, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но этого не произошло. Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко пошел в армию добровольно в мае 2022 года. По его словам, он хотел отсидеться в тылу, а не идти на передовую. Какое-то время это ему удавалось, но однажды фронту понадобилось "пушечное мясо", и хитрый доброволец оказался в Волчанске Харьковской области. "Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50", — сказал Годунко. По его словам, подразделение переместили в Волчанск. "Мы ночью зашли. Должны были идти на одну позицию. Нам по рации сказали, что мы идем помочь сумижникам (смежникам — соседним подразделениям. — Прим. ред.). Мы пришли туда. Побыли шесть или семь дней", — добавил пленный. Он сидел в полуразрушенном здании вместе с другими солдатами до тех пор, пока туда не закинули противотанковую мину. Выжить удалось только Годунко, остальные, по его словам, до сих пор лежат под завалами. Там он сдался в плен военнослужащим группировки российских войск "Север". "Нам забросили ТМ (противотанковую мину. — Прим. ред.) в здание. Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам", — сказал боец ВСУ. Сдавшись в плен военнослужащим группировки войск "Север", он сохранил свою жизнь.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1966992120.html

https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html

волчанск

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнопленный ВСУ о том, как пытался отсидеться в тылу Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко пошел в армию добровольно в мае 2022 года. По его словам, он хотел отсидеться в тылу, а не идти на передовую. Какое-то время это ему удавалось, но однажды фронту понадобилось «пушечное мясо», и хитрый доброволец оказался в Волчанске Харьковской области. 2024-12-21T09:51 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)