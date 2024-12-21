https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html
Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу
Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу - РИА Новости, 21.12.2024
Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу
Пленный военнослужащий ВСУ рассказал на видео Минобороны России, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но этого не... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:51:00+03:00
2024-12-21T09:51:00+03:00
2024-12-21T17:47:00+03:00
в мире
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал на видео Минобороны России, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но этого не произошло. Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко пошел в армию добровольно в мае 2022 года. По его словам, он хотел отсидеться в тылу, а не идти на передовую. Какое-то время это ему удавалось, но однажды фронту понадобилось "пушечное мясо", и хитрый доброволец оказался в Волчанске Харьковской области. "Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50", — сказал Годунко. По его словам, подразделение переместили в Волчанск. "Мы ночью зашли. Должны были идти на одну позицию. Нам по рации сказали, что мы идем помочь сумижникам (смежникам — соседним подразделениям. — Прим. ред.). Мы пришли туда. Побыли шесть или семь дней", — добавил пленный. Он сидел в полуразрушенном здании вместе с другими солдатами до тех пор, пока туда не закинули противотанковую мину. Выжить удалось только Годунко, остальные, по его словам, до сих пор лежат под завалами. Там он сдался в плен военнослужащим группировки российских войск "Север". "Нам забросили ТМ (противотанковую мину. — Прим. ред.) в здание. Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам", — сказал боец ВСУ. Сдавшись в плен военнослужащим группировки войск "Север", он сохранил свою жизнь.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
https://ria.ru/20240819/vsu-1966992120.html
https://ria.ru/20241021/vsu-1979079487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990621838_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05f40a9351d1e72d74e375b4a4055fa9.jpg
Военнопленный ВСУ о том, как пытался отсидеться в тылу
Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ Евгений Годунко пошел в армию добровольно в мае 2022 года. По его словам, он хотел отсидеться в тылу, а не идти на передовую. Какое-то время это ему удавалось, но однажды фронту понадобилось «пушечное мясо», и хитрый доброволец оказался в Волчанске Харьковской области.
2024-12-21T09:51
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный украинец рассказал, как пытался отсидеться в тылу
Пленный украинец рассказал, как сам вступил в ВСУ, но отсидеться в тылу не смог
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал на видео Минобороны России, что отправился служить добровольно, думая, что отсидится в тыловом подразделении, но этого не произошло.
Военнослужащий 57-й механизированной бригады ВСУ
Евгений Годунко пошел в армию добровольно в мае 2022 года. По его словам, он хотел отсидеться в тылу, а не идти на передовую. Какое-то время это ему удавалось, но однажды фронту понадобилось "пушечное мясо", и хитрый доброволец оказался в Волчанске Харьковской области
.
"Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на ГАЗ-66. <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50", — сказал Годунко.
По его словам, подразделение переместили в Волчанск.
"Мы ночью зашли. Должны были идти на одну позицию. Нам по рации сказали, что мы идем помочь сумижникам (смежникам — соседним подразделениям. — Прим. ред.). Мы пришли туда. Побыли шесть или семь дней", — добавил пленный.
Он сидел в полуразрушенном здании вместе с другими солдатами до тех пор, пока туда не закинули противотанковую мину. Выжить удалось только Годунко, остальные, по его словам, до сих пор лежат под завалами. Там он сдался в плен военнослужащим группировки российских войск "Север".
"Нам забросили ТМ (противотанковую мину. — Прим. ред.) в здание. Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам", — сказал боец ВСУ.
Сдавшись в плен военнослужащим группировки войск "Север", он сохранил свою жизнь.