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В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности

В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности - РИА Новости, 21.12.2024

В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности

Меры антитеррористической безопасности усилены в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 21.12.2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности усилены в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов."Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая", - приводятся слова Беглова в сообщении пресс-службы администрации губернатора.Власти просят в случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности звонить по номеру телефона 112.Позже Беглов в Telegram-канале добавил, что попытки испортить праздник обречены на провал, а также посоветовал сохранять спокойствие."Паника – это цель наших врагов. Спокойствие – это наше оружие, не хуже "Орешника", - написал он.Губернатор также призвал горожан напомнить своим детям и старшим родственникам, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми."Поговорите со своими близкими, особенно с детьми и старшими, напомните, что не надо вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми. То, что может выглядеть как безобидное действие, может привести к трагическим последствиям", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20241221/ogni-1990639794.html

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россия, санкт-петербург, александр беглов, новый год 2025, общество