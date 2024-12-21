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В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности - РИА Новости, 21.12.2024
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21:06 21.12.2024 (обновлено: 22:25 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/bezopasnost-1990647904.html
В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности
В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности - РИА Новости, 21.12.2024
В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности
Меры антитеррористической безопасности усилены в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T21:06:00+03:00
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россия
санкт-петербург
александр беглов
новый год 2025
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности усилены в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов."Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая", - приводятся слова Беглова в сообщении пресс-службы администрации губернатора.Власти просят в случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности звонить по номеру телефона 112.Позже Беглов в Telegram-канале добавил, что попытки испортить праздник обречены на провал, а также посоветовал сохранять спокойствие."Паника – это цель наших врагов. Спокойствие – это наше оружие, не хуже "Орешника", - написал он.Губернатор также призвал горожан напомнить своим детям и старшим родственникам, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми."Поговорите со своими близкими, особенно с детьми и старшими, напомните, что не надо вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми. То, что может выглядеть как безобидное действие, может привести к трагическим последствиям", - отметил Беглов.
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россия, санкт-петербург, александр беглов, новый год 2025, общество
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Новый год 2025, Общество
В Петербурге усилили меры антитеррористической безопасности

В Петербурге накануне Нового года усилили меры антитеррористической безопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Меры антитеррористической безопасности усилены в Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников, ситуация контролируемая, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая", - приводятся слова Беглова в сообщении пресс-службы администрации губернатора.
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Власти просят в случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности звонить по номеру телефона 112.
Позже Беглов в Telegram-канале добавил, что попытки испортить праздник обречены на провал, а также посоветовал сохранять спокойствие.
"Паника – это цель наших врагов. Спокойствие – это наше оружие, не хуже "Орешника", - написал он.
Губернатор также призвал горожан напомнить своим детям и старшим родственникам, что не стоит вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми.
"Поговорите со своими близкими, особенно с детьми и старшими, напомните, что не надо вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми. То, что может выглядеть как безобидное действие, может привести к трагическим последствиям", - отметил Беглов.
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РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловНовый год 2025Общество
 
 
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