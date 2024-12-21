https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990554459.html
В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 21.12.2024
В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников
Несколько украинских беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T04:24:00+03:00
2024-12-21T04:24:00+03:00
2024-12-21T04:31:00+03:00
воронежская область
безопасность
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
воронеж
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников", - говорится в сообщении.Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.38 мск.
https://ria.ru/20241220/pvo-1990538233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), воронеж
Воронежская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Воронеж
В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников
Гусев: ПВО в Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников