https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990554459.html

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 21.12.2024

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

Несколько украинских беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T04:24:00+03:00

2024-12-21T04:24:00+03:00

2024-12-21T04:31:00+03:00

воронежская область

безопасность

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

воронеж

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников уничтожены силами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников", - говорится в сообщении.Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 2.38 мск.

https://ria.ru/20241220/pvo-1990538233.html

воронежская область

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор), воронеж