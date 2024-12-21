https://ria.ru/20241221/bespilotnik-1990564422.html

В Татарстане сбили украинский беспилотник

В Татарстане сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2024

В Татарстане сбили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:33:00+03:00

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2024-12-21T08:39:00+03:00

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны России."Около 07.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия