https://ria.ru/20241221/bespilotnik-1990564422.html
В Татарстане сбили украинский беспилотник
В Татарстане сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 21.12.2024
В Татарстане сбили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:33:00+03:00
2024-12-21T08:33:00+03:00
2024-12-21T08:39:00+03:00
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны России."Около 07.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990555696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
В Татарстане сбили украинский беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном