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Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана - РИА Новости, 21.12.2024
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19:43 21.12.2024 (обновлено: 19:56 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ataka-1990637416.html
Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана
Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана - РИА Новости, 21.12.2024
Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщается в... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:43:00+03:00
2024-12-21T19:56:00+03:00
атака беспилотников в казани
казань
россия
елабуга
владимир путин
рустам минниханов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин поговорил по телефону с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии министерства обороны", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html
казань
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атака беспилотников в казани, казань, россия, елабуга, владимир путин, рустам минниханов
Атака беспилотников в Казани, Казань, Россия, Елабуга, Владимир Путин, Рустам Минниханов
Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана

Путин после атаки на Казань провел телефонный разговор с Миннихановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Владимир Путин поговорил по телефону с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии министерства обороны", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
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Вчера, 19:01
 
Атака беспилотников в КазаниКазаньРоссияЕлабугаВладимир ПутинРустам Минниханов
 
 
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