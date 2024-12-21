https://ria.ru/20241221/ataka-1990637416.html

Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана

Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана - РИА Новости, 21.12.2024

Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщается в... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:43:00+03:00

2024-12-21T19:43:00+03:00

2024-12-21T19:56:00+03:00

атака беспилотников в казани

казань

россия

елабуга

владимир путин

рустам минниханов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин поговорил по телефону с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань. Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии министерства обороны", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

https://ria.ru/20241221/bespilotniki-1990632142.html

казань

россия

елабуга

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атака беспилотников в казани, казань, россия, елабуга, владимир путин, рустам минниханов