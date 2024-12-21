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В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
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11:19 21.12.2024 (обновлено: 11:23 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/aeroport-1990581207.html
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов.Временные ограничения вводились с 10.45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20241221/aeroport-1990571108.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Происшествия
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения

В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация.
«
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов.
Временные ограничения вводились с 10.45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СаратовПроисшествия
 
 
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