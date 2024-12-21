https://ria.ru/20241221/aeroport-1990581207.html

В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения

В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024

В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

саратов

происшествия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов.Временные ограничения вводились с 10.45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20241221/aeroport-1990571108.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, происшествия