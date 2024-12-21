https://ria.ru/20241221/aeroport-1990581207.html
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения - РИА Новости, 21.12.2024
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:19:00+03:00
2024-12-21T11:19:00+03:00
2024-12-21T11:23:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
саратов
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщает Росавиация."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в саратовском аэропорту Гагарин сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград ушел один самолет, совершавший рейс в Саратов.Временные ограничения вводились с 10.45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20241221/aeroport-1990571108.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Происшествия
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения
В Саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск самолетов