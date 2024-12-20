Рейтинг@Mail.ru
Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/zelenskij-1990299218.html
Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо
Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2024
Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:01:00+03:00
2024-12-20T04:01:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте. "Дамы и господа, я должен это сказать: господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие. У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он отметил, что не понимает тех, кто может спокойно рассуждать о продолжении конфликта, в котором гибнут люди, в то время, когда стороны конфликта необходимо подталкивать к переговорам. "Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем, что ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает", - добавил Фицо. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
россия
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, роберт фицо, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, киев
В мире, Россия, Украина, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Киев
Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо

Премьер Словакии заявил, что Зеленский отвергает возможность прекращения огня

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте.
"Дамы и господа, я должен это сказать: господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие. У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Фицо прокомментировал "план победы" Зеленского
18 октября, 13:11
Он отметил, что не понимает тех, кто может спокойно рассуждать о продолжении конфликта, в котором гибнут люди, в то время, когда стороны конфликта необходимо подталкивать к переговорам. "Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем, что ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает", - добавил Фицо.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
16 октября, 12:46
 
В миреРоссияУкраинаМоскваРоберт ФицоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала