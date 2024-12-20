https://ria.ru/20241220/zelenskij-1990299218.html

Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо

Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2024

Киев проигрывает в конфликте, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:01:00+03:00

2024-12-20T04:01:00+03:00

2024-12-20T04:01:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте. "Дамы и господа, я должен это сказать: господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие. У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он отметил, что не понимает тех, кто может спокойно рассуждать о продолжении конфликта, в котором гибнут люди, в то время, когда стороны конфликта необходимо подталкивать к переговорам. "Все время создается образ, что все в порядке, но мы хорошо знаем, что ничего не в порядке. В военном отношении Украина эту войну проигрывает", - добавил Фицо. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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