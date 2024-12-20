В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН Telegram-канале.
"Днепропетровская область - взрывы", - говорится в сообщении СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
Позже украинское издание "Общественное" сообщило о звуках взрывов в городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области.
"В Сумах раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области также звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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