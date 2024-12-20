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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 20.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:58:00+03:00
2024-12-20T22:58:00+03:00
2024-12-20T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьков, днепропетровская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги