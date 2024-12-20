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Эн+ и Галерея Бронштейна открыли выставку "Энергия как предчувствие"

Эн+ и Галерея Бронштейна открыли выставку "Энергия как предчувствие" - РИА Новости, 20.12.2024

Эн+ и Галерея Бронштейна открыли выставку "Энергия как предчувствие"

Теме взаимодействия человека с источниками энергии посвящена мультимедийная выставка "Энергия как предчувствие" (6+), которую Эн+ и Галерея Виктора Бронштейна... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:48:00+03:00

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2024-12-20T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Теме взаимодействия человека с источниками энергии посвящена мультимедийная выставка "Энергия как предчувствие" (6+), которую Эн+ и Галерея Виктора Бронштейна открыли в Иркутске к Дню энергетика, сообщает пресс-служба энерго-металлургического холдинга.Выставка приурочена к 70-летию Иркутской энергетической системы, которое отмечается в этом году. Экспозиция будет работать с 20 декабря 2024 года по 19 января 2025 года в Иркутске. Она включает работы современных авторов, чье творчество тесно связано с городами ответственности Эн+ — Иркутском, Братском, Красноярском и Нижним Новгородом.В экспозицию вошли видеоперформансы, серия документальных фотоснимков, демонстрирующих единство человека, энергии и промышленности, а также арт-объекты и кинетические инсталляции, которые олицетворяют четыре стихии — воду, землю, воздух и огонь. Эти стихии в итоге становятся источником энергии для человека. Авторы из Нижнего Новгорода и Иркутска передали свое видение энергии через ассоциации с развевающимся флагом, инсталляции из стеклопластика и абстрактные цифровые формы."Свет и тепло в наших домах, уют и цивилизация — все это результат преобразования стихий природы в энергию созидающую. Кроме того, энергией добра, позитива, любви и вдохновения обладает каждый из нас. И способен ею делиться, заряжать ею. Ее невозможно потрогать, но можно почувствовать. Именно об этом наша выставка, которую мы отрываем в самый чудесный период — накануне новогодних и рождественских праздников, и очень надеемся, что сможем передать каждому, кто посетит ее, наш заряд позитивной энергии", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора Эн+ Веры Курочкиной.Как отметили в холдинге, Эн+ поддерживает ряд крупных культурных проектов, в том числе федеральных. Так, в этом году компания выступила партнером всероссийской просветительской акции "Библионочь", инициировала выпуск "Редакцией Елены Шубиной" сборника новогодних рассказов "Чудо как предчувствие". Совместно с Третьяковской галереей была открыта выставка работ советского художника Виктора Попкова. Поддержка фестивалей "Балет на Байкале" и "Джаз на Байкале" была призвана напомнить о значимости озера и важности сохранения его уникальной экосистемы.Компания также провела культурные фестивали "Энергия+" и "Еда+" в Братске, Иркутске, Дивногорске и Нижнем Новгороде.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутск, нижний новгород, братск, новости культуры, эн+ (en+ group), иркутская область