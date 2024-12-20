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Пленный: ВСУ под видом ВС России расстреливали жителей Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
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11:00 20.12.2024 (обновлено: 21:57 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/vsu-1990337606.html
Пленный: ВСУ под видом ВС России расстреливали жителей Курской области
Пленный: ВСУ под видом ВС России расстреливали жителей Курской области - РИА Новости, 20.12.2024
Пленный: ВСУ под видом ВС России расстреливали жителей Курской области
Украинский военнопленный Богдан Никитченко рассказал, как его сослуживцы под видом российских военных расстреливали мирных жителей Курской области, сообщило... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:00:00+03:00
2024-12-20T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
ксп
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Никитченко рассказал, как его сослуживцы под видом российских военных расстреливали мирных жителей Курской области, сообщило Минобороны."Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и, короче, расстреливали мирное население, жителей, также солдат, всех кого не лень. Там и четвертая, и пятая рота, и третья рота. Они сейчас понагнали всех, кого можно нагнать. Потому что позиции эти не могут удержать никак... Они за все время положили за неделю больше пятисот человек своих", — рассказал пленный.По его словам, группу завезли на территорию России на багги. Им приказали наблюдать и докладывать обо всем командованию сил поддержки."На неделю нас завели за речку. Мы неделю там пробыли, отморозили там себе руки, ноги и тому подобное. Пришла группа из семи человек. Но мы побоялись сдаться сразу, потому что мало ли они могли нас расстрелять. Но потом так получилось, что ваш солдат ходил один. Он подошел, и мы просто вышли из укрытия", — сказал Никитченко. Он пожаловался, что отношение к ним со стороны командования было "как к мясу"."Если человек отказывается стрелять, допустим, в русского солдата, его привозят обратно, его забивают палками, забирают автомат, броню, саперную лопатку, привозят обратно на позицию и кидают обратно — воюй как хочешь. Ну то есть, выбора нет", — поделился он. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны. Преступления ВСУ и иностранных наемников в Курской области и других приграничных регионах расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Уже есть осужденные по таким делам.Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.
https://ria.ru/20241219/plennyy-1990036822.html
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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Пленный о том, как ВСУ расстреливали жителей Курской области под видом российских солдат
Пленный военнослужащий ВСУ: украинские националисты под видом российских солдат расстреливали жителей Курской области.
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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, ксп, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, КСП, Безопасность
Пленный: ВСУ под видом ВС России расстреливали жителей Курской области

Пленный: ВСУ под видом солдат ВС России расстреливали жителей Курской области

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинский военнопленный Богдан Никитченко рассказал, как его сослуживцы под видом российских военных расстреливали мирных жителей Курской области, сообщило Минобороны.
"Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и, короче, расстреливали мирное население, жителей, также солдат, всех кого не лень. Там и четвертая, и пятая рота, и третья рота. Они сейчас понагнали всех, кого можно нагнать. Потому что позиции эти не могут удержать никак... Они за все время положили за неделю больше пятисот человек своих", — рассказал пленный.
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По его словам, группу завезли на территорию России на багги. Им приказали наблюдать и докладывать обо всем командованию сил поддержки.
"На неделю нас завели за речку. Мы неделю там пробыли, отморозили там себе руки, ноги и тому подобное. Пришла группа из семи человек. Но мы побоялись сдаться сразу, потому что мало ли они могли нас расстрелять. Но потом так получилось, что ваш солдат ходил один. Он подошел, и мы просто вышли из укрытия", — сказал Никитченко.
Он пожаловался, что отношение к ним со стороны командования было "как к мясу".
"Если человек отказывается стрелять, допустим, в русского солдата, его привозят обратно, его забивают палками, забирают автомат, броню, саперную лопатку, привозят обратно на позицию и кидают обратно — воюй как хочешь. Ну то есть, выбора нет", — поделился он.
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Преступления ВСУ и иностранных наемников в Курской области и других приграничных регионах расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Уже есть осужденные по таким делам.
Как сообщала в конце октября пресс-служба СК, в России осуждены за различные преступления в новых регионах 438 военнослужащих ВСУ, из них — 58 пожизненно. Кроме того, возбуждены уголовные дела против 130 украинских военных по подозрению в совершении терактов на территории Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКСПБезопасность
 
 
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