https://ria.ru/20241220/ukraina-1990358934.html

Сейчас нет условий для отправки миротворцев на Украину, считает эксперт

Сейчас нет условий для отправки миротворцев на Украину, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2024

Сейчас нет условий для отправки миротворцев на Украину, считает эксперт

Страны Европы, ведя переговоры о размещении военных на Украине после мирного договора между Москвой и Киевом, ставят "телегу впереди лошади", поскольку нужных... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:04:00+03:00

2024-12-20T12:04:00+03:00

2024-12-20T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

марк рютте

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Страны Европы, ведя переговоры о размещении военных на Украине после мирного договора между Москвой и Киевом, ставят "телегу впереди лошади", поскольку нужных условий для этого сейчас нет, рассказал РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что европейские союзники Киева всерьез обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Россией. По данным издания, перспектива размещения военных обсуждалась в среду в Брюсселе, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и Владимира Зеленского. "Здесь не надо ставить телегу впереди лошади. Как всегда, европейские страны обсуждают возможные решения, за которыми, в общем, не стоят, так скажем, необходимые для этого условия для их реализации. И нет достаточных политических ресурсов, в данном случае, скорее всего, и оперативных возможностей. Вот почему я говорю ставить телегу впереди лошади, потому что совершенно очевидно, что базовым условием являются политические переговоры о деэскалации и урегулировании", - сказал он. Эксперт добавил, что пока этот вопрос не решен, говорить о каких-то перспективах и миротворческих действиях Европейского Союза невозможно, отметив, что поэтому эти инициативы носят только политический характер для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать готовность ЕС двигаться в сторону переговорного процесса в ожидании прихода администрации Дональда Трампа в США, во-вторых, показать, что они готовы брать большую долю ответственности на себя. "Вряд ли европейские страны рассматриваются как желательный и возможный миротворец, назовем это так, прежде всего со стороны России. Если мы говорим о переговорах, то у них, прежде всего, должны быть две стороны – Россия и Украина. Во-вторых, возможно, что они будут, в основном, вне конкуренции с Европейским союзом. То есть возможность размещения каких-то контингентов у Европейского союза довольно ограничена", - пояснил Данилов. Эксперт рассказал, что в данный момент ЕС занимается прямо противоположным - Брюссель продлил на два года миссию для Украины и готов продолжать подготовку украинских военных на своей территории. "О чем вообще может идти речь? О том, что эти усилия будут перенесены на территорию Украины, на ту территорию, которая ближе к Западу, но вряд ли такая перспектива кого-то устроит, тем более, что, как мы понимаем, одной из целей России является демилитаризация. И в данном случае, конечно, эти действия изначально рассматривались бы Россией не как вклад в процесс урегулирования конфликта, а наоборот, как действия, которые как раз-таки не позволяют России достичь ее цели демилитаризации в Украине", - отметил он. "Таких деталей и препятствий очень много. Поэтому политическая заявка, которая соответствует нынешнему политическому моменту внутри ЕС, это одно. Новые органы, новые руководства, новые установки на укрепление европейской самостоятельности и даже автономии. Но говорить, что Европейский союз реально готов стать миротворцем в зоне украинского конфликта, как минимум преждевременно", - заключил Данилов.

https://ria.ru/20241217/kosachev-1989582488.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990301715.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), марк рютте, владимир зеленский, евросоюз, российская академия наук, нато