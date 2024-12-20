https://ria.ru/20241220/ukraina-1990298218.html

Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры - РИА Новости, 20.12.2024

Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:36:00+03:00

2024-12-20T03:36:00+03:00

2024-12-20T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление работы реестров займет не менее двух недель. Ранее министерство юстиции Украины сообщило о проблемах с доступом к государственным реестрам и сервисам из-за масштабного сбоя в работе сетевой инфраструктуры. "Сегодня произошла крупнейшая внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вследствие целенаправленной атаки временно приостановлена работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министра юстиции в соцсети Facebook*. По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлена работа государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество. Министр добавила, что восстановление работы этих реестров займет около двух недель. Сроки восстановления работы других реестров она не назвала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, ольга стефанишина, министерство юстиции украины, в мире