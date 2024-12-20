Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры
Глава Минюста Украины заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление работы реестров займет не менее двух недель.
Ранее министерство юстиции Украины сообщило о проблемах с доступом к государственным реестрам и сервисам из-за масштабного сбоя в работе сетевой инфраструктуры.
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"Сегодня произошла крупнейшая внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вследствие целенаправленной атаки временно приостановлена работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министра юстиции в соцсети Facebook*.
По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлена работа государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество. Министр добавила, что восстановление работы этих реестров займет около двух недель. Сроки восстановления работы других реестров она не назвала.
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