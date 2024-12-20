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Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры - РИА Новости, 20.12.2024
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03:36 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990298218.html
Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры
Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры - РИА Новости, 20.12.2024
Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры
Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:36:00+03:00
2024-12-20T03:36:00+03:00
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ольга стефанишина
министерство юстиции украины
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление работы реестров займет не менее двух недель. Ранее министерство юстиции Украины сообщило о проблемах с доступом к государственным реестрам и сервисам из-за масштабного сбоя в работе сетевой инфраструктуры. "Сегодня произошла крупнейшая внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вследствие целенаправленной атаки временно приостановлена работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министра юстиции в соцсети Facebook*. По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлена работа государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество. Министр добавила, что восстановление работы этих реестров займет около двух недель. Сроки восстановления работы других реестров она не назвала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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украина, россия, ольга стефанишина, министерство юстиции украины, в мире
Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Министерство юстиции Украины, В мире
Министр юстиции Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

Глава Минюста Украины заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о крупнейшей за последнее время кибератаке на государственные реестры страны, по ее словам, восстановление работы реестров займет не менее двух недель.
Ранее министерство юстиции Украины сообщило о проблемах с доступом к государственным реестрам и сервисам из-за масштабного сбоя в работе сетевой инфраструктуры.
Публикация хакерской группы RaHDit - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины
22 ноября, 08:05
"Сегодня произошла крупнейшая внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вследствие целенаправленной атаки временно приостановлена работа единых и государственных реестров, которые находятся в компетенции министерства юстиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министра юстиции в соцсети Facebook*.
По словам Стефанишиной, в первую очередь будет восстановлена работа государственного реестра актов гражданского состояния, единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также государственного реестра прав на недвижимое имущество. Министр добавила, что восстановление работы этих реестров займет около двух недель. Сроки восстановления работы других реестров она не назвала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Хакер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Хакеры показали украинцам телесюжет о "золотой молодежи" в Европе
5 декабря, 22:22
 
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