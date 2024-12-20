https://ria.ru/20241220/udar-1990483595.html

Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Курской области

Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Курской области - РИА Новости, 20.12.2024

Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Курской области

В социальных сетях появились кадры последствий обстрела Рыльска в Курской области. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:39:00+03:00

2024-12-20T17:39:00+03:00

2024-12-20T17:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

рыльск

юрий ушаков

москва

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В социальных сетях появились кадры последствий обстрела Рыльска в Курской области.На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны разрушенные здания и пламя, а также людей, выбежавших на улицу в легкой одежде.В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, мирные объекты и объекты социального назначения были выбраны противником специально.Позднее глава пострадавшего города Сергей Курносов уточнил, что власти после ракетного обстрела ведут обход квартир и перекрывают разбитые коммуникации.В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.После террористического нападения ВСУ на Курскую область в начале августа Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241220/vlasti-1990462305.html

курская область

рыльск

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курская область, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, рыльск, юрий ушаков, москва