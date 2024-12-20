Появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Курской области
Очевидцы показали кадры последствий удара ВСУ по Рыльску в Курской области
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска Курской области
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска Курской области
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В социальных сетях появились кадры последствий обстрела Рыльска в Курской области.
На фотографиях, опубликованных очевидцами, видны разрушенные здания и пламя, а также людей, выбежавших на улицу в легкой одежде.
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области
В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области, об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, мирные объекты и объекты социального назначения были выбраны противником специально.
Позднее глава пострадавшего города Сергей Курносов уточнил, что власти после ракетного обстрела ведут обход квартир и перекрывают разбитые коммуникации.
В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область в начале августа Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.