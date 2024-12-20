https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка

У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.12.2024

У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка

Специалисты собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:09:00+03:00

2024-12-20T09:09:00+03:00

2024-12-20T10:15:00+03:00

происшествия

россия

анапа

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС."Всего собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 квадратных метров акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости", — рассказали в ведомстве.Сбор загрязненного песка продолжается. Всего привлечено около шести тысяч человек и более 250 единиц техники.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html

россия

анапа

керченский пролив

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происшествия, россия, анапа, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе