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У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.12.2024
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09:09 20.12.2024 (обновлено: 10:15 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.12.2024
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Специалисты собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:09:00+03:00
2024-12-20T10:15:00+03:00
происшествия
россия
анапа
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС."Всего собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 квадратных метров акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости", — рассказали в ведомстве.Сбор загрязненного песка продолжается. Всего привлечено около шести тысяч человек и более 250 единиц техники.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html
россия
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происшествия, россия, анапа, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Анапа, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка

У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами

© Фото : МЧС России/TelegramСпециалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Всего собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 квадратных метров акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости", — рассказали в ведомстве.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

Вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
Сбор загрязненного песка продолжается. Всего привлечено около шести тысяч человек и более 250 единиц техники.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, причиной ЧП стал шторм.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ПроисшествияРоссияАнапаКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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