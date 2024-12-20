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ВС России продавили оборону ВСУ у Загрызово, заявил Марочко
ВС России продавили оборону ВСУ у Загрызово, заявил Марочко - РИА Новости, 20.12.2024
ВС России продавили оборону ВСУ у Загрызово, заявил Марочко
Российские силы продавили оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и продвинулись в районе населенного пункта Загрызово на купянском участке... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:15:00+03:00
2024-12-20T08:15:00+03:00
2024-12-20T09:11:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Российские силы продавили оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и продвинулись в районе населенного пункта Загрызово на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продавить оборону противника на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинуться вдоль железнодорожного полотна и занять часть лесного массива в районе населенного пункта Загрызово", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.В четверг Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России продавили оборону ВСУ у Загрызово, заявил Марочко
Марочко: ВС РФ продавили оборону ВСУ на берегу Оскольского водохранилища