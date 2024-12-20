https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет - РИА Новости, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:00:00+03:00
2024-12-20T08:00:00+03:00
2024-12-20T09:06:00+03:00
аналитика
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обсе
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Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости, прямолинейности и последовательности, что доказывает совершенно зашкаливающий интерес ко вчерашней прямой линии с его участием, которую не отрываясь смотрели зрители как всей России, так и всего мира, включая бетонные бункеры под Киевом.Но, пожалуй, главное человеческое отличие Путина от других мировых лидеров состоит в том, что он готов публично признать свои ошибки и взять за них персональную ответственность.Во время прямой линии нашему президенту был задан вопрос, что бы он сделал по-другому, если бы снова оказался в феврале 2022 года. Путин ответил: решение о проведении СВО нужно было принимать раньше и готовиться к нему надо было заранее и тщательнее.Внимательный зритель мог обратить внимание еще на одну фразу президента, которая прозвучала в другой части прямого эфира: "За время СВО я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".За этими словами стоит почти физическая боль человека, который в свое время принял определенные решения, всеми силами стараясь избежать кровопролития как у нас, так и у близкого братского народа, но получилось так, что его гуманность и человеколюбие были цинично преданы противоположной стороной и ее хозяевами.Как многие помнят, на фоне войны на уничтожение, фактически объявленной киевским режимом против русскоговорящих регионов на тот момент Украины, в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, были подписаны так называемые Минские соглашения. Подписали их Путин и тогдашние лидеры Украины, Франции и Германии — президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель.Минские соглашения обязывали стороны конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, а также обменять пленных по принципу "всех на всех". Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом мнения жителей Донбасса.Время шло, но противоположная сторона с благословления своих кураторов сорвала выполнение всех пунктов соглашений.В феврале этого года в своем интервью Владимир Путин признался, что Россия не начала военную операцию на Украине раньше, поскольку полагала, что Минские соглашения будут соблюдать все стороны, заключившие договоренности: "Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров. Рассчитывали, что достигнутые договоренности будут исполняться всеми". Надежда на мирное разрешение конфликта в значительной степени усиливалась тем, что, по неоднократным заявлениям Путина (в том числе озвученным в его интервью Такеру Карлсону), мы считаем жителей Украины фактически одним с нами народом, поэтому надо быть абсолютным сумасшедшим и мясником, чтобы желать их физического уничтожения.Тем не менее, как выяснилось позже, официальные подписанты Минских соглашений с противоположной стороны изначально и не собирались их выполнять. Канцлер ФРГ Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что Минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", которое Киев использовал, "чтобы стать сильнее". Эту же позицию озвучил и Олланд, заявивший, что договоренности заморозили конфликт Москвы и Киева, это позволило Украине укрепить армию и "на время остановило наступление россиян". По этому поводу Владимир Путин отметил, что "единственное, о чем мы можем сожалеть, — что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми".По словам Путина, как раз отказ Киева от выполнения Минских соглашений и явился "непосредственным триггером" для начала СВО — Россия перешла "от мирных инструментов к инструментам военного характера".В другом интервью российский президент указал еще одну причину задержки с началом СВО: мы еще не были до конца готовы, тогда еще у нас не было такого оружия, как сейчас.Вчера Путин уточнил: у нас не было и такой армии, которая есть сейчас.По словам российского лидера, на данный момент полуторамиллионная российская армия — самая обученная, мотивированная и боеспособная в мире. На линии боевого соприкосновения ситуация поменялась кардинально, и движение идет по всей линии фронта, освобождаются десятки квадратных километров каждый день. При этом каждый день возрастают возможности наших вооруженных сил, "чего не кажешь о наших противниках". Именно поэтому на вопрос американского журналиста о том, что сможет предложить Россия на переговорах, если она сейчас якобы "ослаблена", Путин ответил цитатой: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".СВО стала настоящим трамплином для самых передовых военных разработок, включая оружие, которого нет ни у кого в мире и спастись от которого невозможно — и в Киеве, и в Вашингтоне.Владимир Путин, обращаясь к коллективному Западу, в первую очередь к лидерам НАТО, предложил "высокотехничную дуэль": вместе определяем некий объект в Киеве, вы ставите туда любые западные средства ПВО и ПРО, а мы запускаем туда "Орешник" — "и посмотрим, что получится".На данный момент ни одно из западных официальных лиц не осмелилось принять шутливый (?) вызов Путина, а просроченный президент Зеленский устроил истерику.Все горькие и болезненные уроки, связанные с тем, что договоры "на той стороне" подписывают трусы, мерзавцы и лжецы, нами полностью усвоены, и повторения их не будет. На прямой линии президент России поставил в этом вопросе точку: "В июньском выступлении с предложениями по Украине все сказано, и нет смысла повторяться". Наши условия однозначны и пересмотру не подлежат. Наша цель — полная и безоговорочная победа, закрепленная либо переговорами, включающими капитуляцию Киева, либо военным разгромом противника.В конце прямой линии Путин признался: "Я не могу быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта. Прямо сейчас там идет бой. Пожелаем им всем удачи, побед и возвращения домой".В этом с российским президентом едина вся страна — и мы должны сделать все, чтобы этот момент наступил как можно скорее. Работайте, братья!
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
https://ria.ru/20241201/merkel-1986719492.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, россия, киев, владимир путин, франсуа олланд, ангела меркель, обсе, нато
Аналитика, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, ОБСЕ, НАТО
Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости, прямолинейности и последовательности, что доказывает совершенно зашкаливающий интерес ко вчерашней прямой линии с его участием, которую не отрываясь смотрели зрители как всей России, так и всего мира, включая бетонные бункеры под Киевом.
Но, пожалуй, главное человеческое отличие Путина
от других мировых лидеров состоит в том, что он готов публично признать свои ошибки и взять за них персональную ответственность.
Во время прямой линии нашему президенту был задан вопрос, что бы он сделал по-другому, если бы снова оказался в феврале 2022 года. Путин ответил: решение о проведении СВО нужно было принимать раньше и готовиться к нему надо было заранее и тщательнее.
Внимательный зритель мог обратить внимание еще на одну фразу президента, которая прозвучала в другой части прямого эфира: "За время СВО я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".
За этими словами стоит почти физическая боль человека, который в свое время принял определенные решения, всеми силами стараясь избежать кровопролития как у нас, так и у близкого братского народа, но получилось так, что его гуманность и человеколюбие были цинично преданы противоположной стороной и ее хозяевами.
Как многие помнят, на фоне войны на уничтожение, фактически объявленной киевским режимом против русскоговорящих регионов на тот момент Украины
, в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе
, состоящей из представителей Украины, России
и ОБСЕ
, были подписаны так называемые Минские соглашения. Подписали их Путин и тогдашние лидеры Украины, Франции
и Германии
— президенты Петр Порошенко
, Франсуа Олланд
и канцлер Ангела Меркель
.
Минские соглашения обязывали стороны конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, а также обменять пленных по принципу "всех на всех". Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
и провести там выборы с учетом мнения жителей Донбасса.
Время шло, но противоположная сторона с благословления своих кураторов сорвала выполнение всех пунктов соглашений.
В феврале этого года в своем интервью Владимир Путин признался, что Россия не начала военную операцию на Украине раньше, поскольку полагала, что Минские соглашения будут соблюдать все стороны, заключившие договоренности: "Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров. Рассчитывали, что достигнутые договоренности будут исполняться всеми". Надежда на мирное разрешение конфликта в значительной степени усиливалась тем, что, по неоднократным заявлениям Путина (в том числе озвученным в его интервью Такеру Карлсону
), мы считаем жителей Украины фактически одним с нами народом, поэтому надо быть абсолютным сумасшедшим и мясником, чтобы желать их физического уничтожения.
Тем не менее, как выяснилось позже, официальные подписанты Минских соглашений с противоположной стороны изначально и не собирались их выполнять. Канцлер ФРГ Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что Минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", которое Киев
использовал, "чтобы стать сильнее". Эту же позицию озвучил и Олланд, заявивший, что договоренности заморозили конфликт Москвы
и Киева, это позволило Украине укрепить армию и "на время остановило наступление россиян". По этому поводу Владимир Путин отметил, что "единственное, о чем мы можем сожалеть, — что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми".
По словам Путина, как раз отказ Киева от выполнения Минских соглашений и явился "непосредственным триггером" для начала СВО — Россия перешла "от мирных инструментов к инструментам военного характера".
В другом интервью российский президент указал еще одну причину задержки с началом СВО: мы еще не были до конца готовы, тогда еще у нас не было такого оружия, как сейчас.
Вчера Путин уточнил: у нас не было и такой армии, которая есть сейчас.
По словам российского лидера, на данный момент полуторамиллионная российская армия — самая обученная, мотивированная и боеспособная в мире. На линии боевого соприкосновения ситуация поменялась кардинально, и движение идет по всей линии фронта, освобождаются десятки квадратных километров каждый день. При этом каждый день возрастают возможности наших вооруженных сил, "чего не кажешь о наших противниках". Именно поэтому на вопрос американского журналиста о том, что сможет предложить Россия на переговорах, если она сейчас якобы "ослаблена", Путин ответил цитатой: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
СВО стала настоящим трамплином для самых передовых военных разработок, включая оружие, которого нет ни у кого в мире и спастись от которого невозможно — и в Киеве, и в Вашингтоне
.
Владимир Путин, обращаясь к коллективному Западу, в первую очередь к лидерам НАТО
, предложил "высокотехничную дуэль": вместе определяем некий объект в Киеве, вы ставите туда любые западные средства ПВО и ПРО, а мы запускаем туда "Орешник" — "и посмотрим, что получится".
На данный момент ни одно из западных официальных лиц не осмелилось принять шутливый (?) вызов Путина, а просроченный президент Зеленский устроил истерику.
Все горькие и болезненные уроки, связанные с тем, что договоры "на той стороне" подписывают трусы, мерзавцы и лжецы, нами полностью усвоены, и повторения их не будет. На прямой линии президент России поставил в этом вопросе точку: "В июньском выступлении с предложениями по Украине все сказано, и нет смысла повторяться". Наши условия однозначны и пересмотру не подлежат. Наша цель — полная и безоговорочная победа, закрепленная либо переговорами, включающими капитуляцию Киева, либо военным разгромом противника.
В конце прямой линии Путин признался: "Я не могу быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта. Прямо сейчас там идет бой. Пожелаем им всем удачи, побед и возвращения домой".
В этом с российским президентом едина вся страна — и мы должны сделать все, чтобы этот момент наступил как можно скорее. Работайте, братья!