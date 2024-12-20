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Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет - РИА Новости, 20.12.2024
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08:00 20.12.2024 (обновлено: 09:06 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет - РИА Новости, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:00:00+03:00
2024-12-20T09:06:00+03:00
аналитика
украина
россия
киев
владимир путин
франсуа олланд
ангела меркель
обсе
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Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости, прямолинейности и последовательности, что доказывает совершенно зашкаливающий интерес ко вчерашней прямой линии с его участием, которую не отрываясь смотрели зрители как всей России, так и всего мира, включая бетонные бункеры под Киевом.Но, пожалуй, главное человеческое отличие Путина от других мировых лидеров состоит в том, что он готов публично признать свои ошибки и взять за них персональную ответственность.Во время прямой линии нашему президенту был задан вопрос, что бы он сделал по-другому, если бы снова оказался в феврале 2022 года. Путин ответил: решение о проведении СВО нужно было принимать раньше и готовиться к нему надо было заранее и тщательнее.Внимательный зритель мог обратить внимание еще на одну фразу президента, которая прозвучала в другой части прямого эфира: "За время СВО я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".За этими словами стоит почти физическая боль человека, который в свое время принял определенные решения, всеми силами стараясь избежать кровопролития как у нас, так и у близкого братского народа, но получилось так, что его гуманность и человеколюбие были цинично преданы противоположной стороной и ее хозяевами.Как многие помнят, на фоне войны на уничтожение, фактически объявленной киевским режимом против русскоговорящих регионов на тот момент Украины, в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, были подписаны так называемые Минские соглашения. Подписали их Путин и тогдашние лидеры Украины, Франции и Германии — президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель.Минские соглашения обязывали стороны конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, а также обменять пленных по принципу "всех на всех". Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом мнения жителей Донбасса.Время шло, но противоположная сторона с благословления своих кураторов сорвала выполнение всех пунктов соглашений.В феврале этого года в своем интервью Владимир Путин признался, что Россия не начала военную операцию на Украине раньше, поскольку полагала, что Минские соглашения будут соблюдать все стороны, заключившие договоренности: "Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров. Рассчитывали, что достигнутые договоренности будут исполняться всеми". Надежда на мирное разрешение конфликта в значительной степени усиливалась тем, что, по неоднократным заявлениям Путина (в том числе озвученным в его интервью Такеру Карлсону), мы считаем жителей Украины фактически одним с нами народом, поэтому надо быть абсолютным сумасшедшим и мясником, чтобы желать их физического уничтожения.Тем не менее, как выяснилось позже, официальные подписанты Минских соглашений с противоположной стороны изначально и не собирались их выполнять. Канцлер ФРГ Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что Минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", которое Киев использовал, "чтобы стать сильнее". Эту же позицию озвучил и Олланд, заявивший, что договоренности заморозили конфликт Москвы и Киева, это позволило Украине укрепить армию и "на время остановило наступление россиян". По этому поводу Владимир Путин отметил, что "единственное, о чем мы можем сожалеть, — что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми".По словам Путина, как раз отказ Киева от выполнения Минских соглашений и явился "непосредственным триггером" для начала СВО — Россия перешла "от мирных инструментов к инструментам военного характера".В другом интервью российский президент указал еще одну причину задержки с началом СВО: мы еще не были до конца готовы, тогда еще у нас не было такого оружия, как сейчас.Вчера Путин уточнил: у нас не было и такой армии, которая есть сейчас.По словам российского лидера, на данный момент полуторамиллионная российская армия — самая обученная, мотивированная и боеспособная в мире. На линии боевого соприкосновения ситуация поменялась кардинально, и движение идет по всей линии фронта, освобождаются десятки квадратных километров каждый день. При этом каждый день возрастают возможности наших вооруженных сил, "чего не кажешь о наших противниках". Именно поэтому на вопрос американского журналиста о том, что сможет предложить Россия на переговорах, если она сейчас якобы "ослаблена", Путин ответил цитатой: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".СВО стала настоящим трамплином для самых передовых военных разработок, включая оружие, которого нет ни у кого в мире и спастись от которого невозможно — и в Киеве, и в Вашингтоне.Владимир Путин, обращаясь к коллективному Западу, в первую очередь к лидерам НАТО, предложил "высокотехничную дуэль": вместе определяем некий объект в Киеве, вы ставите туда любые западные средства ПВО и ПРО, а мы запускаем туда "Орешник" — "и посмотрим, что получится".На данный момент ни одно из западных официальных лиц не осмелилось принять шутливый (?) вызов Путина, а просроченный президент Зеленский устроил истерику.Все горькие и болезненные уроки, связанные с тем, что договоры "на той стороне" подписывают трусы, мерзавцы и лжецы, нами полностью усвоены, и повторения их не будет. На прямой линии президент России поставил в этом вопросе точку: "В июньском выступлении с предложениями по Украине все сказано, и нет смысла повторяться". Наши условия однозначны и пересмотру не подлежат. Наша цель — полная и безоговорочная победа, закрепленная либо переговорами, включающими капитуляцию Киева, либо военным разгромом противника.В конце прямой линии Путин признался: "Я не могу быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта. Прямо сейчас там идет бой. Пожелаем им всем удачи, побед и возвращения домой".В этом с российским президентом едина вся страна — и мы должны сделать все, чтобы этот момент наступил как можно скорее. Работайте, братья!
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, россия, киев, владимир путин, франсуа олланд, ангела меркель, обсе, нато
Аналитика, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, ОБСЕ, НАТО

Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости, прямолинейности и последовательности, что доказывает совершенно зашкаливающий интерес ко вчерашней прямой линии с его участием, которую не отрываясь смотрели зрители как всей России, так и всего мира, включая бетонные бункеры под Киевом.
Но, пожалуй, главное человеческое отличие Путина от других мировых лидеров состоит в том, что он готов публично признать свои ошибки и взять за них персональную ответственность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Почему Европа не остановится
18 декабря, 08:00
Во время прямой линии нашему президенту был задан вопрос, что бы он сделал по-другому, если бы снова оказался в феврале 2022 года. Путин ответил: решение о проведении СВО нужно было принимать раньше и готовиться к нему надо было заранее и тщательнее.
Внимательный зритель мог обратить внимание еще на одну фразу президента, которая прозвучала в другой части прямого эфира: "За время СВО я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".
За этими словами стоит почти физическая боль человека, который в свое время принял определенные решения, всеми силами стараясь избежать кровопролития как у нас, так и у близкого братского народа, но получилось так, что его гуманность и человеколюбие были цинично преданы противоположной стороной и ее хозяевами.
Как многие помнят, на фоне войны на уничтожение, фактически объявленной киевским режимом против русскоговорящих регионов на тот момент Украины, в 2014-2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, были подписаны так называемые Минские соглашения. Подписали их Путин и тогдашние лидеры Украины, Франции и Германии — президенты Петр Порошенко, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Звоните Путину!" Запад признал резкие изменения на Украине
27 ноября, 08:00
Минские соглашения обязывали стороны конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, а также обменять пленных по принципу "всех на всех". Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом мнения жителей Донбасса.
Время шло, но противоположная сторона с благословления своих кураторов сорвала выполнение всех пунктов соглашений.
В феврале этого года в своем интервью Владимир Путин признался, что Россия не начала военную операцию на Украине раньше, поскольку полагала, что Минские соглашения будут соблюдать все стороны, заключившие договоренности: "Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров. Рассчитывали, что достигнутые договоренности будут исполняться всеми". Надежда на мирное разрешение конфликта в значительной степени усиливалась тем, что, по неоднократным заявлениям Путина (в том числе озвученным в его интервью Такеру Карлсону), мы считаем жителей Украины фактически одним с нами народом, поэтому надо быть абсолютным сумасшедшим и мясником, чтобы желать их физического уничтожения.
Тем не менее, как выяснилось позже, официальные подписанты Минских соглашений с противоположной стороны изначально и не собирались их выполнять. Канцлер ФРГ Меркель в интервью изданию Zeit заявила, что Минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", которое Киев использовал, "чтобы стать сильнее". Эту же позицию озвучил и Олланд, заявивший, что договоренности заморозили конфликт Москвы и Киева, это позволило Украине укрепить армию и "на время остановило наступление россиян". По этому поводу Владимир Путин отметил, что "единственное, о чем мы можем сожалеть, — что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле
1 декабря, 13:45
По словам Путина, как раз отказ Киева от выполнения Минских соглашений и явился "непосредственным триггером" для начала СВО — Россия перешла "от мирных инструментов к инструментам военного характера".
В другом интервью российский президент указал еще одну причину задержки с началом СВО: мы еще не были до конца готовы, тогда еще у нас не было такого оружия, как сейчас.
Вчера Путин уточнил: у нас не было и такой армии, которая есть сейчас.
По словам российского лидера, на данный момент полуторамиллионная российская армия — самая обученная, мотивированная и боеспособная в мире. На линии боевого соприкосновения ситуация поменялась кардинально, и движение идет по всей линии фронта, освобождаются десятки квадратных километров каждый день. При этом каждый день возрастают возможности наших вооруженных сил, "чего не кажешь о наших противниках". Именно поэтому на вопрос американского журналиста о том, что сможет предложить Россия на переговорах, если она сейчас якобы "ослаблена", Путин ответил цитатой: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".
СВО стала настоящим трамплином для самых передовых военных разработок, включая оружие, которого нет ни у кого в мире и спастись от которого невозможно — и в Киеве, и в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
Владимир Путин, обращаясь к коллективному Западу, в первую очередь к лидерам НАТО, предложил "высокотехничную дуэль": вместе определяем некий объект в Киеве, вы ставите туда любые западные средства ПВО и ПРО, а мы запускаем туда "Орешник" — "и посмотрим, что получится".
На данный момент ни одно из западных официальных лиц не осмелилось принять шутливый (?) вызов Путина, а просроченный президент Зеленский устроил истерику.
Все горькие и болезненные уроки, связанные с тем, что договоры "на той стороне" подписывают трусы, мерзавцы и лжецы, нами полностью усвоены, и повторения их не будет. На прямой линии президент России поставил в этом вопросе точку: "В июньском выступлении с предложениями по Украине все сказано, и нет смысла повторяться". Наши условия однозначны и пересмотру не подлежат. Наша цель — полная и безоговорочная победа, закрепленная либо переговорами, включающими капитуляцию Киева, либо военным разгромом противника.
В конце прямой линии Путин признался: "Я не могу быть счастлив, пока бойцы не вернутся с фронта. Прямо сейчас там идет бой. Пожелаем им всем удачи, побед и возвращения домой".
В этом с российским президентом едина вся страна — и мы должны сделать все, чтобы этот момент наступил как можно скорее. Работайте, братья!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
 
АналитикаУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинФрансуа ОлландАнгела МеркельОБСЕНАТО
 
 
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