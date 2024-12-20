https://ria.ru/20241220/stavka-1990464392.html

Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2024

Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% является сбалансированным - высокая ставка уже сказывается на экономике, а к следующему заседанию у... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:57:00+03:00

2024-12-20T16:57:00+03:00

2024-12-20T16:57:00+03:00

экономика

александр шохин

александр новак

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% является сбалансированным - высокая ставка уже сказывается на экономике, а к следующему заседанию у регулятора будет еще больше сведений об адаптации бизнеса к текущим денежно-кредитным условиям, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Очень сбалансированное решение. Теперь я могу сказать о том, как проходила встреча у нас с президентом. Выступавшие, в том числе и я, говорили о том, что сейчас начинает сказываться высокая ключевая ставка в 21% и было бы неплохо посмотреть на возможности адаптации промышленности, экономики в целом к высокой ставке", - сказал Шохин журналистам в пятницу. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как ДКП будет влиять на макроэкономические процессы, а также от того, удастся ли правительству сдержать обещания в части сбалансированного бюджетного импульса. "Потому что Центральный банк дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию", - пояснил он. В этой связи Шохин отметил, что важно до февраля четко договориться о том, какие проекты, какие отрасли и предприятия поддерживаются в сложившихся условиях, а какие - можно "притормозить". "Мы считаем, что здесь, безусловно, надо начатые с помощью инструментов господдержки инвестпроекты, которые продвинулись от проектно-сметной документации к реализации - поскольку на них и бюджетные деньги уже значительные потрачено - дешевле их довести до конца", - отметил глава РСПП. В части поддержки новых проектов и отраслей Шохин считает возможным вернуться к опыту ковидных лет. "Надо смотреть на цепочки поставок, потому что многие крупные холдинги, они многоотраслевые, и могут каким-то образом лавировать и выживать. А для поставщиков малых и средних компаний, безусловно, это выживание, оно может под вопросом оказаться. Поэтому нужно прослеживать по наиболее чувствительным каким-то позициям, товарным группам и так далее. Это делалось через составление перечня системообразующих предприятий, организаций. Каждое отраслевое министерство эти списки давало", - сказал он. "Одним из конкретных результатов этого совещания стало решение президента создать правительственную комиссию во главе с вице-премьером Александром Новаком, которая будет case-by-case смотреть еще ситуацию. Ну это case-by-case должно базироваться на таких достаточно прозрачных и жестких критериях отбора поддержки", - заключил Шохин.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241206/stavka-1987737181.html

https://ria.ru/20241206/kostin-1987835905.html

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экономика, александр шохин, александр новак, россия, ключевая ставка