https://ria.ru/20241220/stavka-1990464392.html
Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 20.12.2024
Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% является сбалансированным - высокая ставка уже сказывается на экономике, а к следующему заседанию у... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:57:00+03:00
2024-12-20T16:57:00+03:00
2024-12-20T16:57:00+03:00
экономика
александр шохин
александр новак
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% является сбалансированным - высокая ставка уже сказывается на экономике, а к следующему заседанию у регулятора будет еще больше сведений об адаптации бизнеса к текущим денежно-кредитным условиям, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Очень сбалансированное решение. Теперь я могу сказать о том, как проходила встреча у нас с президентом. Выступавшие, в том числе и я, говорили о том, что сейчас начинает сказываться высокая ключевая ставка в 21% и было бы неплохо посмотреть на возможности адаптации промышленности, экономики в целом к высокой ставке", - сказал Шохин журналистам в пятницу. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как ДКП будет влиять на макроэкономические процессы, а также от того, удастся ли правительству сдержать обещания в части сбалансированного бюджетного импульса. "Потому что Центральный банк дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию", - пояснил он. В этой связи Шохин отметил, что важно до февраля четко договориться о том, какие проекты, какие отрасли и предприятия поддерживаются в сложившихся условиях, а какие - можно "притормозить". "Мы считаем, что здесь, безусловно, надо начатые с помощью инструментов господдержки инвестпроекты, которые продвинулись от проектно-сметной документации к реализации - поскольку на них и бюджетные деньги уже значительные потрачено - дешевле их довести до конца", - отметил глава РСПП. В части поддержки новых проектов и отраслей Шохин считает возможным вернуться к опыту ковидных лет. "Надо смотреть на цепочки поставок, потому что многие крупные холдинги, они многоотраслевые, и могут каким-то образом лавировать и выживать. А для поставщиков малых и средних компаний, безусловно, это выживание, оно может под вопросом оказаться. Поэтому нужно прослеживать по наиболее чувствительным каким-то позициям, товарным группам и так далее. Это делалось через составление перечня системообразующих предприятий, организаций. Каждое отраслевое министерство эти списки давало", - сказал он. "Одним из конкретных результатов этого совещания стало решение президента создать правительственную комиссию во главе с вице-премьером Александром Новаком, которая будет case-by-case смотреть еще ситуацию. Ну это case-by-case должно базироваться на таких достаточно прозрачных и жестких критериях отбора поддержки", - заключил Шохин.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, александр шохин, александр новак, россия, ключевая ставка
Экономика, Александр Шохин, Александр Новак, Россия, Ключевая ставка
Глава РСПП оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Глава РСПП Шохин назвал решение ЦБ сохранить ключевую ставку сбалансированным
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% является сбалансированным - высокая ставка уже сказывается на экономике, а к следующему заседанию у регулятора будет еще больше сведений об адаптации бизнеса к текущим денежно-кредитным условиям, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Очень сбалансированное решение. Теперь я могу сказать о том, как проходила встреча у нас с президентом. Выступавшие, в том числе и я, говорили о том, что сейчас начинает сказываться высокая ключевая ставка в 21% и было бы неплохо посмотреть на возможности адаптации промышленности, экономики в целом к высокой ставке", - сказал Шохин
журналистам в пятницу.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как ДКП будет влиять на макроэкономические процессы, а также от того, удастся ли правительству сдержать обещания в части сбалансированного бюджетного импульса. "Потому что Центральный банк дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию", - пояснил он.
В этой связи Шохин отметил, что важно до февраля четко договориться о том, какие проекты, какие отрасли и предприятия поддерживаются в сложившихся условиях, а какие - можно "притормозить".
"Мы считаем, что здесь, безусловно, надо начатые с помощью инструментов господдержки инвестпроекты, которые продвинулись от проектно-сметной документации к реализации - поскольку на них и бюджетные деньги уже значительные потрачено - дешевле их довести до конца", - отметил глава РСПП
.
В части поддержки новых проектов и отраслей Шохин считает возможным вернуться к опыту ковидных лет.
"Надо смотреть на цепочки поставок, потому что многие крупные холдинги, они многоотраслевые, и могут каким-то образом лавировать и выживать. А для поставщиков малых и средних компаний, безусловно, это выживание, оно может под вопросом оказаться. Поэтому нужно прослеживать по наиболее чувствительным каким-то позициям, товарным группам и так далее. Это делалось через составление перечня системообразующих предприятий, организаций. Каждое отраслевое министерство эти списки давало", - сказал он.
"Одним из конкретных результатов этого совещания стало решение президента создать правительственную комиссию во главе с вице-премьером Александром Новаком
, которая будет case-by-case смотреть еще ситуацию. Ну это case-by-case должно базироваться на таких достаточно прозрачных и жестких критериях отбора поддержки", - заключил Шохин.