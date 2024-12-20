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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале - РИА Новости, 20.12.2024
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15:15 20.12.2024 (обновлено: 15:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/stavka-1990429911.html
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:15:00+03:00
2024-12-20T15:34:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале

Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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"В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
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Вчера, 15:05
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставкаЭльвира Набиуллина
 
 
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