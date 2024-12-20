https://ria.ru/20241220/stavka-1990429911.html
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:15:00+03:00
2024-12-20T15:15:00+03:00
2024-12-20T15:34:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ключевая ставка
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений (по ключевой ставке - ред.): либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки", - сказала Набиуллина.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, смягчив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ключевая ставка, эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале