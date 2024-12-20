https://ria.ru/20241220/stavka-1990396389.html
ЦБ сохранил ключевую ставку
ЦБ сохранил ключевую ставку - РИА Новости, 20.12.2024
ЦБ сохранил ключевую ставку
Банк России на очередном заседании совета директоров не стал пересматривать ключевую ставку. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:31:00+03:00
2024-12-20T13:31:00+03:00
2024-12-20T14:51:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров не стал пересматривать ключевую ставку."Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — сказано в заявлении регулятора.Это решение можно назвать неожиданным. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку до 23% годовых. В ЦБ считают, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Отмечается, что формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.Банк России в июле впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.
https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ сохранил ключевую ставку
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Банк России на очередном заседании
совета директоров не стал пересматривать ключевую ставку.
"Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — сказано в заявлении регулятора.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Это решение можно назвать неожиданным. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку до 23% годовых.
В ЦБ
считают, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Отмечается, что формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.
Банк России в июле впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых.
Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.