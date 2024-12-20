https://ria.ru/20241220/stavka-1990396389.html

ЦБ сохранил ключевую ставку

ЦБ сохранил ключевую ставку - РИА Новости, 20.12.2024

ЦБ сохранил ключевую ставку

Банк России на очередном заседании совета директоров не стал пересматривать ключевую ставку. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:31:00+03:00

2024-12-20T13:31:00+03:00

2024-12-20T14:51:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров не стал пересматривать ключевую ставку."Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — сказано в заявлении регулятора.Это решение можно назвать неожиданным. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку до 23% годовых. В ЦБ считают, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Отмечается, что формируются предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю в 4%.Банк России в июле впервые в этом году повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых — на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре — повысили на два, до рекордного 21% годовых.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.

https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия