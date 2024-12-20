https://ria.ru/20241220/spetssluzhby-1990288948.html

Российские спецслужбы отмечают профессиональный праздник

Российские спецслужбы отмечают профессиональный праздник - РИА Новости, 20.12.2024

Российские спецслужбы отмечают профессиональный праздник

Отечественные спецслужбы в 2024 году сорвали многочисленные опасные планы Запада и его украинской агентуры в отношении России, выкинули из страны британских... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:19:00+03:00

2024-12-20T01:19:00+03:00

2024-12-20T01:22:00+03:00

безопасность

россия

украина

великобритания

владимир путин

александр бортников

игорь коротченко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отечественные спецслужбы в 2024 году сорвали многочисленные опасные планы Запада и его украинской агентуры в отношении России, выкинули из страны британских шпионов и вернули домой наших граждан, в том числе своих коллег, которые томились в тюрьмах стран НАТО, но выстояли, отвергнув обвинения в свой адрес. В пятницу свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов государственной безопасности России. Этот праздник стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, ее государственных рубежей, защищают права и свободы граждан, борются с терроризмом и экстремизмом, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, вдали от Родины отстаивают ее национальные интересы. Двадцатого декабря 1917 года при Совете народных комиссаров – правительстве советской России - была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК). Впервые в мировой практике государственного строительства появилось силовое ведомство нового типа, которое со временем обрело функции правоохранительного органа и специальной службы. Ранее существовавшие в императорской России органы обеспечения безопасности государства такого статуса и полномочий не имели. Сейчас это праздник сотрудников и ветеранов четырех российских силовых ведомств, правопреемников подразделений Комитета госбезопасности СССР - Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), Главного управления специальных программ при президенте РФ (ГУСП). Сорванные диверсии ФСБ в течение года много раз сообщала о предотвращенных диверсиях и терактах на объектах в разных регионах России. Вот лишь некоторые из результатов. Весной силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге. Как сообщали в ФСБ, диверсант прибыл из Литвы. В начале лета органы госбезопасности объявили о разгроме в Севастополе агентурной сети спецслужб Украины, созданной для убийств высокопоставленных офицеров Черноморского флота и диверсий на объектах инфраструктуры, в том числе на военном аэродроме Кача. Были задержаны 5 украинских агентов, у них нашли три готовых самодельных бомбы. В июле ФСБ сообщила, что в Мурманске предотвратили попытку украинских спецслужб совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". В ноябре ФСБ сообщила, что некий Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Позднее суд в Калининграде арестовал Гайдука на два месяца. А в декабре стало известно, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. Он признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд. На счету российских силовиков и крупный "улов" диверсантов, в том числе иностранцев, пытавшихся в конце октября прорваться в Брянскую область. Тогда при попытке прорыва через госграницу были ликвидированы 4 боевика, остатки диверсионно-разведывательной группы разметали ракетно-артиллерийским ударом. Среди уничтоженных наемников были граждане США, Польши и Канады. Причем на теле убитого американца имелась татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение войск спецназначения США для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, захвата или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. В России в 2024 году удалось предотвратить без малого 200 терактов - об этом директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников сообщил в декабре на итоговом заседании НАК и Федерального оперативного штаба. Причем 6 из этих терактов готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"** и "Колумбайн"** в учебных заведениях и местах массового пребывания людей. Силовики ликвидировали около 40 и задержали более 1,7 тысяч бандитов и их пособников, пресечено около 2,7 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысяч взрывных устройств. На общую сумму свыше 230 миллионов рублей заблокированы счета более 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. Защитили религиозные объекты Преступникам не удалось воплотить в жизнь планы атак на религиозные объекты. В начале марта стало известно, что на территории Калужской области была пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")** в Афганистане - "Вилаят Хорасан" (также запрещена в РФ). Радикалы планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и были убиты ответным огнем. В июле сообщалось, что силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание. По данным Майкопского городского суда, речь идет о 18-летнем ранее не судимом гражданине РФ и Таджикистана. Также в июле в Дагестане повязали боевиков, хотевших взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, а также убить полицейских. В конце августа ФСБ сообщила о предотвращении во взаимодействии с СК и МВД России на территории Ингушетии серии преступлений террористической направленности. Были задержаны шесть местных жителей, граждан России, приверженцев запрещенной на территории РФ международной террористической организации. По версии следствия, подозреваемые планировали диверсии и теракты против силовиков и религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. То, что у злоумышленников нет ничего святого, доказала и попытка контрабандной доставки в Россию спрятанной в иконах взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Но сотрудники ФСБ обнаружили смертоносный груз на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичной взрывчатки повышенной мощности промышленного производства. Предотвращенные угоны боевой авиатехники Киевскому режиму не удалось заполучить очень важную российскую военную авиатехнику. В июле ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб угнать за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Была вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и проведению этой операции. Отмечалось, что украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, а также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине. Но не вышло - в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам РФ ударить по аэродрому ВСУ "Озерное". А спустя четыре месяца стало известно, что ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России на территорию, контролируемую ВСУ. И так же результаты оперативной игры принесли свои результаты для российских военных: были вскрыты позиции украинской ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесли эффективное огневое поражение. Укрытый "Орешник" По мнению экспертов, большим безусловным успехом ФСБ стало обеспечение секретности создания в России ракетного комплекса "Орешник". Этот блестящий результат работы контрразведки особенно ценен тем, что достигнут в сложных условиях специальной военной операции, когда оперативная обстановка в целом является сложной, и перед органами госбезопасности России стоит очень много различных задач, заявил РИА Новости один из ведущих отечественных военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удары по "гадящей англичанке" Отдельного рассказа заслуживают удары, нанесенные в 2024 году российской контрразведкой по британским спецслужбам и их агентам. В конце февраля ФСБ отчиталась о том, что в Херсонской области вскрыта деятельность организации из Великобритании "Британский совет" (British Council), занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных. Как подчеркивала ФСБ, официально заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В реальности же указанная деятельность - это лишь прикрытием для работы британских спецслужб, отмечали на Лубянке. Сообщалось, что, помимо всего прочего, "Британский совет" совместно с Фондом Thomson Reuters и интернет-изданием Bellingcat*, входит в "антироссийский консорциум" под председательством Zinc Network, который занимался в том числе разжиганием протестной активности внутри России. Характерно, что подлинность служебных документов "Британского совета", подтверждающих его непосредственное участие в тайных операциях британской разведки по вмешательству во внутренние дела суверенных государств с целью изменения их конституционного строя, не опровергали ни сам БС, ни МИД Великобритании. В апреле ФСБ и Минобороны РФ пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области. В ФСБ заявили, что получены свидетельства прямой вовлеченности британских спецподразделений (Special boat service) в разработку диверсий против России. Западные спецслужбы, прежде всего британские, готовят украинский спецназ для проведения диверсий, в том числе против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма, отмечали в ФСБ. А в сентябре российская сторона пошла не беспрецедентный шаг – была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала СВО ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали сборища НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов. Как поясняли на Лубянке, российским контрразведчикам надоело терпеть цирк в виде пробежек сотрудников британского посольства по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз, а также многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение своей агентуры. Также рассказывалось, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. Поэтому ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи, подчеркивали в ФСБ. Намеки о необходимости прекратить подрывную работу англичане не воспринимают, поэтому поначалу из России вышвырнули шестерых. Но этим дело не ограничилось. В конце ноября ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Примечательно, что он "отличился" очень быстро - сменяя на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе, Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Накрытая сеть мошенников В начале декабря стало известно, что ФСБ накрыла в России международную сеть мошеннических колл-центров, от деятельности которых пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. По данным спецслужбы, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день. Но и это еще не все - руководители сети в 2022 году по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. сети в 2022 году по заданию СБУ рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России. "По информации, поступающей в СВР…" Служба внешней разведки России в нынешнем году продолжила не имеющую аналогов в истории мировых спецслужб практику регулярной публикации сообщений упреждающего характера о планах Запада, вынашиваемых против России и других стран, не согласных с политикой англосаксов. В частности, СВР в марте предупредила о том, что Франция готовит своих военных для отправки на Украину. В конце августа российская внешняя разведка сообщила, что Вашингтон, будучи крайне недовольным развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов, готовил в стране "цветную революцию". Также российская внешняя разведка предала гласности то, что в ОБСЕ неформально признали беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей в ходе президентских выборов в Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции страны. В сентябре СВР заявила, что Киев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению - больнице или детсаду - с обилием жертв, и что предусматривалось широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ. СВР сообщила, что располагает новыми сведениями о причастности англосаксов к взрывам "Северных потоков"... Отмечалось, что имеющаяся разведывательная информация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы - это акт международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ. В конце ноября вышло резонансное заявление СВР о том, что в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, и что альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, на которых планирует обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, сообщила тогда СВР. Подчеркивалось, что речь идет фактически об оккупации Украины. СВР рассказала, как оккупанты думают делить территорию Украины: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины - Польше, центр и восток страны - Германии, северные области, в том числе столичный регион, - Великобритании. Наконец, в декабре СВР сообщила о том, что в штаб-квартире НАТО после боевого применения Россией "Орешника" крайне обеспокоились звучащими с российской стороны заявлениями о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь России. В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий, подчеркивали в СВР. Своих не бросили и вернули домойБезусловно, одним из самых запоминающихся событий для российских органов госбезопасности в 2024 году стало возвращение домой в результате обмена восьмерых россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все они в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. Первого августа в ходе не имевшей прецедентов торжественной церемонии в московском аэропорту "Внуково", с красной дорожкой у трапа и почетным караулом, вернувшихся лично встретил Владимир Путин. Президент России тогда обнял всех освобожденных, и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Среди вернувшихся – Вадим Соколов (Красиков), отбывавший пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Путин в начале февраля в интервью Такеру Карлсону, говоря о возможности обмена журналиста газеты Wall Street Journal Гершковича, упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Именно Красиков первым сошел с трапа самолета в Москве. Следом за ним тогда шли сотрудники СВР, разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы с детьми. Позже Дульцевы в рамках возможного поведали о том, что им пришлось пережить. Они также рассказали, что, работая за рубежом, под видом аргентинских болельщиков приезжали на родину в 2018 году во время чемпионата мира по футболу и посетили пару матчей, в том числе в родном для Анны Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина - Хорватия.* Организация, признанная иноагентом в России.** Запрещенная в России террористическая группировка.

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Дарья Буймова

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