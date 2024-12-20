https://ria.ru/20241220/sovet-1990495057.html

Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве

Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве - РИА Новости, 20.12.2024

Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве

Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:55:00+03:00

2024-12-20T18:55:00+03:00

2024-12-20T18:55:00+03:00

россия

дальний восток

арктика

галина карелова

елена афанасьева

елена малышева

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и вызовов трансформируются направления проектной деятельности форума расскажут участники пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Как отметили в Совете ЕЖФ, специфика Евразийского женского форума — в непрерывности работы, которая в период между форумами концентрируется на реализации проектов, направленных, прежде всего, на повышение занятости и роли женщин в экономике. В частности, на этой неделе в ходе выездной сессии ЕЖФ ее участники обсудили перспективы привлечения женщин-специалистов в целях обеспечения роста и развития российской целлюлозно-бумажной промышленности в условиях кадрового голода. В числе участников пресс-конференции 23 декабря - председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, координаторы проектов ЕЖФ - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, другие члены Совета ЕЖФ. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Четвертый Евразийский женский форум прошел в сентябре в Москве.

https://ria.ru/20241218/eksperty-1989982941.html

https://ria.ru/20240723/ezhf-1961481589.html

россия

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дальний восток, арктика, галина карелова, елена афанасьева, елена малышева, совет федерации рф, снг