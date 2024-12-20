Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве
Планы Совета Евразийского женского форума обсудят на пресс-конференции
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и вызовов трансформируются направления проектной деятельности форума расскажут участники пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Как отметили в Совете ЕЖФ, специфика Евразийского женского форума — в непрерывности работы, которая в период между форумами концентрируется на реализации проектов, направленных, прежде всего, на повышение занятости и роли женщин в экономике.
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В частности, на этой неделе в ходе выездной сессии ЕЖФ ее участники обсудили перспективы привлечения женщин-специалистов в целях обеспечения роста и развития российской целлюлозно-бумажной промышленности в условиях кадрового голода.
В числе участников пресс-конференции 23 декабря - председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, координаторы проектов ЕЖФ - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, другие члены Совета ЕЖФ.