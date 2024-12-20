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Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве - РИА Новости, 20.12.2024
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18:55 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sovet-1990495057.html
Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве
Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве - РИА Новости, 20.12.2024
Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве
Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:55:00+03:00
2024-12-20T18:55:00+03:00
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елена малышева
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и вызовов трансформируются направления проектной деятельности форума расскажут участники пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Как отметили в Совете ЕЖФ, специфика Евразийского женского форума — в непрерывности работы, которая в период между форумами концентрируется на реализации проектов, направленных, прежде всего, на повышение занятости и роли женщин в экономике. В частности, на этой неделе в ходе выездной сессии ЕЖФ ее участники обсудили перспективы привлечения женщин-специалистов в целях обеспечения роста и развития российской целлюлозно-бумажной промышленности в условиях кадрового голода. В числе участников пресс-конференции 23 декабря - председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, координаторы проектов ЕЖФ - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, другие члены Совета ЕЖФ. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Четвертый Евразийский женский форум прошел в сентябре в Москве.
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россия, дальний восток, арктика, галина карелова, елена афанасьева, елена малышева, совет федерации рф, снг
Россия, Дальний Восток, Арктика, Галина Карелова, Елена Афанасьева, Елена Малышева, Совет Федерации РФ, СНГ
Перспективы работы Совета Евразийского женского форума обсудят в Москве

Планы Совета Евразийского женского форума обсудят на пресс-конференции

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУчастницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Об основных итогах реализации проектов Совета Евразийского женского форума в уходящем году, планах на 2025 год, а также о том, как с учетом новых реалий и вызовов трансформируются направления проектной деятельности форума расскажут участники пресс-конференции, которая состоится 23 декабря в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Как отметили в Совете ЕЖФ, специфика Евразийского женского форума — в непрерывности работы, которая в период между форумами концентрируется на реализации проектов, направленных, прежде всего, на повышение занятости и роли женщин в экономике.
Выездная сессия Евразийского женского форума в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Эксперты: женские кадры поддержат целлюлозно-бумажную промышленность
18 декабря, 19:29
В частности, на этой неделе в ходе выездной сессии ЕЖФ ее участники обсудили перспективы привлечения женщин-специалистов в целях обеспечения роста и развития российской целлюлозно-бумажной промышленности в условиях кадрового голода.
В числе участников пресс-конференции 23 декабря - председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, координаторы проектов ЕЖФ - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, другие члены Совета ЕЖФ.
Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Четвертый Евразийский женский форум прошел в сентябре в Москве.
Председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Карелова рассказала о программе Евразийского женского форума
23 июля, 14:58
 
РоссияДальний ВостокАрктикаГалина КареловаЕлена АфанасьеваЕлена МалышеваСовет Федерации РФСНГ
 
 
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