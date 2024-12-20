https://ria.ru/20241220/shtraf-1990302495.html
Жителя Приамурья оштрафовали за жестокое обращение с собакой
Жителя Приамурья оштрафовали за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 20.12.2024
Жителя Приамурья оштрафовали за жестокое обращение с собакой
Жителя Приамурья, протащившего свою собаку привязанной к машине, оштрафовали за жестокое обращение с животным на 10 тысяч рублей, сообщает управление... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:12:00+03:00
2024-12-20T05:12:00+03:00
2024-12-20T05:12:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Жителя Приамурья, протащившего свою собаку привязанной к машине, оштрафовали за жестокое обращение с животным на 10 тысяч рублей, сообщает управление ветеринарии Амурской области. Инцидент произошел в начале декабря. Очевидцы сняли на видео, как автомобиль едет по дороге, волоча за собой за поводок собаку. Видеоролик вызвал возмущение амурчан, по данному факту полиция возбудила уголовное дело. Позже выяснилось, что собака серьезных травм не получила. Ее владелец пояснил, что злого умысла не имел - вез животное в кузове, откуда пес выскочил. Уголовное дело закрыли, сообщала прокуратура региона. Между тем, специалисты амурского управления ветеринарии рассмотрели материалы, переданные полицией, и привлекли хозяина к ответственности. "Житель села Волково Благовещенского округа, протащивший свою собаку за машиной, привлечен к административной ответственности. Вне зависимости от первоначальных намерений владельца, факт жестокого обращения с животным был установлен. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, амурская область
Происшествия, Авто, Амурская область
Жителя Приамурья оштрафовали за жестокое обращение с собакой
В Приамурье оштрафовали мужчину, протащившего собаку за машиной
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Жителя Приамурья, протащившего свою собаку привязанной к машине, оштрафовали за жестокое обращение с животным на 10 тысяч рублей, сообщает управление ветеринарии Амурской области.
Инцидент произошел в начале декабря. Очевидцы сняли на видео, как автомобиль едет по дороге, волоча за собой за поводок собаку. Видеоролик вызвал возмущение амурчан, по данному факту полиция возбудила уголовное дело. Позже выяснилось, что собака серьезных травм не получила. Ее владелец пояснил, что злого умысла не имел - вез животное в кузове, откуда пес выскочил. Уголовное дело закрыли, сообщала прокуратура региона. Между тем, специалисты амурского управления ветеринарии рассмотрели материалы, переданные полицией, и привлекли хозяина к ответственности.
"Житель села Волково Благовещенского округа, протащивший свою собаку за машиной, привлечен к административной ответственности. Вне зависимости от первоначальных намерений владельца, факт жестокого обращения с животным был установлен. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.