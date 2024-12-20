Рейтинг@Mail.ru
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 20.12.2024 (обновлено: 21:05 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sholts-1990527769.html
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.12.2024
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel
В крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическом союзе — "ходят слухи", что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшие дни якобы может... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:00:00+03:00
2024-12-20T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическом союзе — "ходят слухи", что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшие дни якобы может отправиться с мирной миссией в Москву, утверждает издание Spiegel.В своем материале СМИ описывает ситуацию, произошедшую на заседании бундестага в понедельник. В этот день решался вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Шольца. "Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с "мирной миссией" в Москву", — утверждает Spiegel. По информации издания, в ХДС опасаются, что за последние два месяца перед досрочными выборами Шольц, чьи социал-демократы (СДПГ) очень сильно отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), может сделать неожиданный маневр и изменить ход избирательной кампании. Никаких официальных подтверждений планов визита Шольца в Москву не было. При этом издание Spiegel несколько раз подчеркнуло, что это всего лишь слухи. Сам Шольц ранее в пятницу заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, что намерен снова поговорить с Владимиром Путиным. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе и "с учетом этой авантюры" разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241220/sholts-1990471214.html
https://ria.ru/20241216/sholts-1989528093.html
https://ria.ru/20241220/mask-1990349233.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8ca6eb518ef5f6eb1d2fc055006950da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир путин, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц
Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel

Spiegel сообщил о слухах о возможном визите Шольца в Москву с мирной миссией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическом союзе — "ходят слухи", что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшие дни якобы может отправиться с мирной миссией в Москву, утверждает издание Spiegel.
В своем материале СМИ описывает ситуацию, произошедшую на заседании бундестага в понедельник. В этот день решался вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Шольца.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным
Вчера, 17:10
"Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с "мирной миссией" в Москву", — утверждает Spiegel.
По информации издания, в ХДС опасаются, что за последние два месяца перед досрочными выборами Шольц, чьи социал-демократы (СДПГ) очень сильно отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), может сделать неожиданный маневр и изменить ход избирательной кампании.
Никаких официальных подтверждений планов визита Шольца в Москву не было. При этом издание Spiegel несколько раз подчеркнуло, что это всего лишь слухи.
Сам Шольц ранее в пятницу заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, что намерен снова поговорить с Владимиром Путиным.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу
16 декабря, 18:36
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе и "с учетом этой авантюры" разговаривать с Украиной Россия не будет.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Маск заявил, что только "Альтернатива для Германии" спасет немцев
Вчера, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала