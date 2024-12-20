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Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel

Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel - РИА Новости, 20.12.2024

Шольц может посетить Москву с мирной миссией, пишет Spiegel

В крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическом союзе — "ходят слухи", что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшие дни якобы может... РИА Новости, 20.12.2024

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В крупнейшей оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическом союзе — "ходят слухи", что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшие дни якобы может отправиться с мирной миссией в Москву, утверждает издание Spiegel.В своем материале СМИ описывает ситуацию, произошедшую на заседании бундестага в понедельник. В этот день решался вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Шольца. "Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с "мирной миссией" в Москву", — утверждает Spiegel. По информации издания, в ХДС опасаются, что за последние два месяца перед досрочными выборами Шольц, чьи социал-демократы (СДПГ) очень сильно отстают по рейтингам от блока ХДС и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), может сделать неожиданный маневр и изменить ход избирательной кампании. Никаких официальных подтверждений планов визита Шольца в Москву не было. При этом издание Spiegel несколько раз подчеркнуло, что это всего лишь слухи. Сам Шольц ранее в пятницу заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, что намерен снова поговорить с Владимиром Путиным. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем. В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе и "с учетом этой авантюры" разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241220/sholts-1990471214.html

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