https://ria.ru/20241220/rossiya-1990424673.html

Депутат Госдумы исключил заморозку конфликта на Украине

Депутат Госдумы исключил заморозку конфликта на Украине - РИА Новости, 20.12.2024

Депутат Госдумы исключил заморозку конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия будет добиваться полного прекращения конфликта на Украине... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:45:00+03:00

2024-12-20T14:45:00+03:00

2024-12-20T15:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия будет добиваться полного прекращения конфликта на Украине путем выполнения поставленных целей спецоперации, а не его заморозки. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не сможет жить в состоянии замороженного конфликта после временного перемирия с Россией. "Россия не собирается замораживать конфликт, нам нужно его полное прекращение путем выполнения всех поставленных целей спецоперации. На очередной "Минск" Зеленскому не стоит надеяться. Это исключает наша доктрина национальной безопасности", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский путает большую политику с одесским базаром. "Думает, можно торговаться до обморока, чтобы обмануть оппонента, но нет, никакой торговли нашими интересами не будет. Россия больше не верит торгашам, а только своим штыкам. Много захотел "кровавый" так называемый президент Украины, то ему НАТО, то территории, армию не распускать. Может надеется, что российские солдаты, услышав о переговорах, захотят мира на любых условиях? Хотят, очень хотят, но не на любых, а на наших условиях", - сказал Белик. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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