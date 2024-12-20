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Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 20.12.2024 (обновлено: 11:20 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/rada-1990341860.html
Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США
Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США - РИА Новости, 20.12.2024
Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:14:00+03:00
2024-12-20T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
александр дубинский
энтони блинкен
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет для торга с США для получения оружия. Накануне Зеленский, отвечая на вопрос о возможности снижения этого показателя, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия. "Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По мнению депутата, власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20241219/mobilizatsiya-1990081359.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Энтони Блинкен, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США

Депутат Рады Дубинский назвал снижение возраста мобилизации торгом с США

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет для торга с США для получения оружия.
Накануне Зеленский, отвечая на вопрос о возможности снижения этого показателя, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия.
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"Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАлександр ДубинскийЭнтони БлинкенВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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