https://ria.ru/20241220/rada-1990341860.html

Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США

Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США - РИА Новости, 20.12.2024

Депутат Рады назвал снижение возраста мобилизации торгом с США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:14:00+03:00

2024-12-20T11:14:00+03:00

2024-12-20T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

александр дубинский

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913432448_0:132:2543:1562_1920x0_80_0_0_506c6d028dc3fd01112530381d8cf558.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский рассматривает снижение возраста мобилизации на Украине как предмет для торга с США для получения оружия. Накануне Зеленский, отвечая на вопрос о возможности снижения этого показателя, заявил, что неважно, сколько человеку лет – 20 или 30, если он без оружия. "Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием - это "нечестная" игра, сообщает Владимир Александрович (Зеленский). То есть нет уже никакого "генофонда", который надо "сберечь", а есть сделка - дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По мнению депутата, власти торгуются, что может быть причиной задержки помощи. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

https://ria.ru/20241219/mobilizatsiya-1990081359.html

https://ria.ru/20241216/kiev-1989400204.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины