https://ria.ru/20241220/putin-1990287818.html
Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО
Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО
Военная контрразведка должна действовать чётко и системно, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:55:00+03:00
2024-12-20T00:55:00+03:00
2024-12-20T00:55:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная контрразведка должна действовать чётко и системно, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Чёткими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:55
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PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная контрразведка должна действовать чётко и системно, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:55
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PT4M40S
Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО
Путин: контрразведка должна действовать системно, особенно в частях в зоне СВО