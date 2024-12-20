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Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО

Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал контрразведку действовать четко, особенно в зоне СВО

Военная контрразведка должна действовать чётко и системно, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:55:00+03:00

2024-12-20T00:55:00+03:00

2024-12-20T00:55:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военная контрразведка должна действовать чётко и системно, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Чёткими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.

россия

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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:55 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, видео