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В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу - РИА Новости, 20.12.2024
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14:07 20.12.2024 (обновлено: 14:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/poezd-1990408239.html
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу - РИА Новости, 20.12.2024
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу
Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:07:00+03:00
2024-12-20T14:13:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кандалакша
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
столкновение поездов в мурманской области
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МУРМАНСК, 20 дек - РИА Новости. Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда", - сказала собеседница агентства. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.
https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html
мурманская область
россия
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РИА Новости
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Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда
Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда
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происшествия, мурманская область, россия, кандалакша, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура, столкновение поездов в мурманской области
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кандалакша, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура, Столкновение поездов в Мурманской области
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу

Суд арестовал машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским

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МУРМАНСК, 20 дек - РИА Новости. Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 МурманскСанкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
19 декабря, 10:24
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияКандалакшаСледственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратураСтолкновение поездов в Мурманской области
 
 
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