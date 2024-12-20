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В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу - РИА Новости, 20.12.2024
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу
Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:07:00+03:00
2024-12-20T14:07:00+03:00
2024-12-20T14:13:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кандалакша
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
столкновение поездов в мурманской области
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МУРМАНСК, 20 дек - РИА Новости. Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда", - сказала собеседница агентства. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.
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Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда
Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда
2024-12-20T14:07
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происшествия, мурманская область, россия, кандалакша, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура, столкновение поездов в мурманской области
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кандалакша, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура, Столкновение поездов в Мурманской области
В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу
Суд арестовал машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским