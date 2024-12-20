https://ria.ru/20241220/poezd-1990408239.html

В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу

В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу - РИА Новости, 20.12.2024

В Мурманской области машиниста грузового поезда заключили под стражу

Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:07:00+03:00

2024-12-20T14:07:00+03:00

2024-12-20T14:13:00+03:00

происшествия

мурманская область

россия

кандалакша

следственный комитет россии (ск рф)

северо-западная транспортная прокуратура

столкновение поездов в мурманской области

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МУРМАНСК, 20 дек - РИА Новости. Суд города Кандалакши Мурманской области постановил заключить под стражу машиниста грузового поезда, который в среду столкнулся с пассажирским составом на юге региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. "Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда", - сказала собеседница агентства. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц)", - говорится в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадали 27 человек, двое скончались.

https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html

мурманская область

россия

кандалакша

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Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда Машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, в зале суда 2024-12-20T14:07 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, россия, кандалакша, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура, столкновение поездов в мурманской области