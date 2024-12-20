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Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали - РИА Новости, 20.12.2024
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11:54 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/poezd-1990356669.html
Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали
Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали - РИА Новости, 20.12.2024
Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали
Десять пострадавших пассажиров поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, которых накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге, обследовали и выписали из РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:54:00+03:00
2024-12-20T11:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мурманская область
мурманск
столкновение поездов в мурманской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Десять пострадавших пассажиров поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, которых накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге, обследовали и выписали из стационаров, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Ранее сообщалось, что поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в среду попавший в аварию в Мурманской области, прибыл с пассажирами на Ладожский вокзал Северной столицы в четверг днем. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что медицинской службой города были осмотрены 11 человек, из них один ребенок. В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе госпитализировали 9 взрослых, в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Рауфхуса доставлен один ребенок. "Взрослым и ребенку провели обследования, тяжелых травм у них не было, всех выписали", - сообщили в комитете. Как сообщил НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, пострадавшие пассажиры получили травмы средней степени тяжести, в основном – ушибы, ранения и сотрясение головного мозга, однако решили продолжить путь до Петербурга. "Всех пострадавших комплексно обследовали исходя из жалоб и предварительного диагноза. Ни у кого показаний к госпитализации нет, все пациенты выписаны с рекомендациями домой", – отметил главный врач института Дмитрий Кандыба, слова которого приводятся в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что два человека скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник. По информации Минздрава РФ, общее число пострадавших в аварии с поездами - 42 человека.
https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html
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происшествия, санкт-петербург, мурманская область, мурманск, столкновение поездов в мурманской области
Происшествия, Санкт-Петербург, Мурманская область, Мурманск, Столкновение поездов в Мурманской области
Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали

Десять пострадавших в аварии поездов в Мурманской области выписали из больниц

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramСотрудники СК РФ на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
Сотрудники СК РФ на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Десять пострадавших пассажиров поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, которых накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге, обследовали и выписали из стационаров, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что поезд №11 МурманскСанкт-Петербург, в среду попавший в аварию в Мурманской области, прибыл с пассажирами на Ладожский вокзал Северной столицы в четверг днем. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что медицинской службой города были осмотрены 11 человек, из них один ребенок. В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе госпитализировали 9 взрослых, в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Рауфхуса доставлен один ребенок.
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
19 декабря, 10:24
"Взрослым и ребенку провели обследования, тяжелых травм у них не было, всех выписали", - сообщили в комитете.
Как сообщил НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, пострадавшие пассажиры получили травмы средней степени тяжести, в основном – ушибы, ранения и сотрясение головного мозга, однако решили продолжить путь до Петербурга. "Всех пострадавших комплексно обследовали исходя из жалоб и предварительного диагноза. Ни у кого показаний к госпитализации нет, все пациенты выписаны с рекомендациями домой", – отметил главный врач института Дмитрий Кандыба, слова которого приводятся в сообщении.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что два человека скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник. По информации Минздрава РФ, общее число пострадавших в аварии с поездами - 42 человека.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Бригаду поезда, попавшего в аварию под Мурманском, представят к наградам
19 декабря, 17:57
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМурманская областьМурманскСтолкновение поездов в Мурманской области
 
 
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