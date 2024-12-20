https://ria.ru/20241220/poezd-1990356669.html

Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали

Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали - РИА Новости, 20.12.2024

Пострадавших при аварии поездов в Мурманской области выписали

Десять пострадавших пассажиров поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, которых накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге, обследовали и выписали из РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:54:00+03:00

2024-12-20T11:54:00+03:00

2024-12-20T11:54:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мурманская область

мурманск

столкновение поездов в мурманской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Десять пострадавших пассажиров поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, которых накануне госпитализировали в Санкт-Петербурге, обследовали и выписали из стационаров, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. Ранее сообщалось, что поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург, в среду попавший в аварию в Мурманской области, прибыл с пассажирами на Ладожский вокзал Северной столицы в четверг днем. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что медицинской службой города были осмотрены 11 человек, из них один ребенок. В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе госпитализировали 9 взрослых, в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Рауфхуса доставлен один ребенок. "Взрослым и ребенку провели обследования, тяжелых травм у них не было, всех выписали", - сообщили в комитете. Как сообщил НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, пострадавшие пассажиры получили травмы средней степени тяжести, в основном – ушибы, ранения и сотрясение головного мозга, однако решили продолжить путь до Петербурга. "Всех пострадавших комплексно обследовали исходя из жалоб и предварительного диагноза. Ни у кого показаний к госпитализации нет, все пациенты выписаны с рекомендациями домой", – отметил главный врач института Дмитрий Кандыба, слова которого приводятся в сообщении. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что два человека скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник. По информации Минздрава РФ, общее число пострадавших в аварии с поездами - 42 человека.

https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html

https://ria.ru/20241219/murmansk-1990242756.html

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