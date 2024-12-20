https://ria.ru/20241220/peterburg-1990359435.html
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом - РИА Новости, 20.12.2024
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом
Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:05:00+03:00
2024-12-20T12:05:00+03:00
2024-12-20T14:51:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990347608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71cee7b954163e243ab738b7896a623.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал видео, где он убирает снег с помощью огнемета. На видео, опубликованном на странице Куликова в соцсети "ВКонтакте", чиновник появляется под музыку из фильма "Охотники за привидениями" и растапливает снег огнеметом. "Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан", — сопровождается видео словами Куликова.Затем под то же музыкальное сопровождение показываются волонтеры, к которым присоединяются и муниципальные чиновники. Они вместе убирают снег традиционным способом — при помощи лопат. Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству креативное видео понравилось.
https://realty.ria.ru/20241216/sneg-1989012792.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990347608_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8701dfd7ff8f645af2a42b73348281f.jpg
Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом
Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом
2024-12-20T12:05
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом
Глава округа в Петербурге Куликов показал на видео уборку снега с огнеметом