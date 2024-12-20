https://ria.ru/20241220/peterburg-1990359435.html

В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом

В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом - РИА Новости, 20.12.2024

В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом

Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T12:05:00+03:00

2024-12-20T12:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал видео, где он убирает снег с помощью огнемета. На видео, опубликованном на странице Куликова в соцсети "ВКонтакте", чиновник появляется под музыку из фильма "Охотники за привидениями" и растапливает снег огнеметом. "Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан", — сопровождается видео словами Куликова.Затем под то же музыкальное сопровождение показываются волонтеры, к которым присоединяются и муниципальные чиновники. Они вместе убирают снег традиционным способом — при помощи лопат. Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству креативное видео понравилось.

https://realty.ria.ru/20241216/sneg-1989012792.html

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Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом 2024-12-20T12:05 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, россия