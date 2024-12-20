Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 20.12.2024 (обновлено: 14:51 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/peterburg-1990359435.html
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом - РИА Новости, 20.12.2024
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом
Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:05:00+03:00
2024-12-20T14:51:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990347608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71cee7b954163e243ab738b7896a623.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал видео, где он убирает снег с помощью огнемета. На видео, опубликованном на странице Куликова в соцсети "ВКонтакте", чиновник появляется под музыку из фильма "Охотники за привидениями" и растапливает снег огнеметом. &quot;Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан&quot;, — сопровождается видео словами Куликова.Затем под то же музыкальное сопровождение показываются волонтеры, к которым присоединяются и муниципальные чиновники. Они вместе убирают снег традиционным способом — при помощи лопат. Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству креативное видео понравилось.
https://realty.ria.ru/20241216/sneg-1989012792.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом
Глава муниципалитета Северный в Петербурге убирает снег огнеметом
2024-12-20T12:05
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990347608_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8701dfd7ff8f645af2a42b73348281f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге глава муниципалитета вышел убирать снег с огнеметом

Глава округа в Петербурге Куликов показал на видео уборку снега с огнеметом

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов в качестве призыва к слаженной работе коммунальных служб опубликовал видео, где он убирает снег с помощью огнемета.
На видео, опубликованном на странице Куликова в соцсети "ВКонтакте", чиновник появляется под музыку из фильма "Охотники за привидениями" и растапливает снег огнеметом.
«

"Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан", — сопровождается видео словами Куликова.

Затем под то же музыкальное сопровождение показываются волонтеры, к которым присоединяются и муниципальные чиновники. Они вместе убирают снег традиционным способом — при помощи лопат.
Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству креативное видео понравилось.
Снегоуборочная техника на улице Крупской в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Наперегонки с зимой: секреты очистки Москвы от снега
16 декабря, 10:00
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала