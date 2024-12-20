https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html

Песков рассказал о работе над демографией

Песков рассказал о работе над демографией - РИА Новости, 20.12.2024

Песков рассказал о работе над демографией

Работа над улучшением демографической ситуации с окончанием Года семьи не закончится, она будет идти на постоянной основе, пообещал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:03:00+03:00

2024-12-20T13:03:00+03:00

2024-12-20T13:18:00+03:00

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

новгородская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа над улучшением демографической ситуации с окончанием Года семьи не закончится, она будет идти на постоянной основе, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он рассказал, что в пятницу президент России Владимир Путин проведет Государственный совет по вопросам поддержки семей в России."Сегодня будет выступление президента, затем председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" и губернатор Новгородской области Андрей Никитин расскажет о кратких итогах Года семьи и об итогах работы его комиссии, а также озвучит дальнейшие предложения по укреплению положения семьи в нашей стране. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков расскажет о решениях по улучшению положения семьи с детьми и о ближайших планах, потому что работа, конечно, эта не завершается с окончанием Года семьи, она осуществляется и будет дальше осуществляться на постоянной основе", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что на Госсовете также выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и расскажет о мониторинговой работе организации. Песков подчеркнул, что Народный фронт всегда дает альтернативную, востребованную и очень нужную информацию о реальном положении дел.Кроме того, Путин проведет в пятницу встречи и совещания непубличного характера.

https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html

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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), новгородская область