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Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили - РИА Новости, 20.12.2024
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17:27 20.12.2024 (обновлено: 17:35 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/onkovaktsina-1990477702.html
Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили
Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили - РИА Новости, 20.12.2024
Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили
Набор добровольцев для исследования онколитической вакцины "ЭнтероМикс" временно приостановлен из-за большого числа запросов, но будут новые волны набора,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:27:00+03:00
2024-12-20T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Набор добровольцев для исследования онколитической вакцины "ЭнтероМикс" временно приостановлен из-за большого числа запросов, но будут новые волны набора, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."В связи с огромным количеством запросов, мы приняли решение о досрочном приостановлении набора кандидатов на этом этапе. Это необходимо, чтобы наши специалисты успели внимательно изучить каждую заявку и отобрать тех, кто соответствует критериям участия", - говорится в сообщении.При этом, для всех, кто не успел подать заявку, будет еще две волны набора, уточнил Каприн. Он поблагодарил всех, кто откликнулся, отметив, что это показывает насколько важна проводимая работа.Во вторник сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "ЭнтероМикс". Препарат был разработан в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
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россия, общество, здоровье - общество, андрей каприн
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Андрей Каприн
Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили

Набор добровольцев для онковакцины приостановили из-за большого числа запросов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Набор добровольцев для исследования онколитической вакцины "ЭнтероМикс" временно приостановлен из-за большого числа запросов, но будут новые волны набора, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«
"В связи с огромным количеством запросов, мы приняли решение о досрочном приостановлении набора кандидатов на этом этапе. Это необходимо, чтобы наши специалисты успели внимательно изучить каждую заявку и отобрать тех, кто соответствует критериям участия", - говорится в сообщении.
При этом, для всех, кто не успел подать заявку, будет еще две волны набора, уточнил Каприн. Он поблагодарил всех, кто откликнулся, отметив, что это показывает насколько важна проводимая работа.
Во вторник сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "ЭнтероМикс". Препарат был разработан в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
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