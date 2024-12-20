https://ria.ru/20241220/onkovaktsina-1990477702.html

Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили

Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили - РИА Новости, 20.12.2024

Набор добровольцев для исследования онковакцины приостановили

Набор добровольцев для исследования онколитической вакцины "ЭнтероМикс" временно приостановлен из-за большого числа запросов, но будут новые волны набора,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:27:00+03:00

2024-12-20T17:27:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

россия

общество

здоровье - общество

андрей каприн

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Набор добровольцев для исследования онколитической вакцины "ЭнтероМикс" временно приостановлен из-за большого числа запросов, но будут новые волны набора, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."В связи с огромным количеством запросов, мы приняли решение о досрочном приостановлении набора кандидатов на этом этапе. Это необходимо, чтобы наши специалисты успели внимательно изучить каждую заявку и отобрать тех, кто соответствует критериям участия", - говорится в сообщении.При этом, для всех, кто не успел подать заявку, будет еще две волны набора, уточнил Каприн. Он поблагодарил всех, кто откликнулся, отметив, что это показывает насколько важна проводимая работа.Во вторник сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "ЭнтероМикс". Препарат был разработан в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.

https://ria.ru/20241122/nauka-1985061956.html

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россия, общество, здоровье - общество, андрей каприн